AP: Antivladini protesti u Iranu u priličnoj meri ugušeni

Antivladini protesti u Iranu, koji su se prethodnih nedelja proširili na sve provincije, u priličnoj meri su ugušeni, sedam dana otkako je tvrdokorna teokratska vlast onemogućila internet i telefonski saobraćaj i eskalirala krvavi obračun sa protivnicima, u kojem je ubijeno najmanje 2.637 osoba.

Svedoci navode da u glavnom gradu Teheranu danas i juče nije bilo novih znakova lomača, zapaljenih tokom noći, niti krhotina na ulicama. Utihnuli su i hici iz vatrenog oružja, koji su se često čuli tokom nekoliko noći, piše agencija Asošiejted pres.

Iranski državni mediji izveštavaju o talasima hapšenja, na čijoj su meti demonstranti koje vlast naziva „teroristima“.

Ti mediji su objavili i spisak štete „od terorističke operacije“, koji uključuje stotine oštećenih prodavnica i javnih zgrada, desetine automobila i vozila hitne pomoći i nekoliko verskih objekata.

Prema podacima organizacije Aktivisti za ljudska prava u Iranu, čije je sedište u SAD, u nasilju povezanom sa protestima do sada je poginulo najmanje 2.637 osoba, 22 više u poređenju sa jučerašnjim bilansom.

Broj žrtava je veći nego u bilo kom talasu protesta ili nemira u Iranu poslednjih decenija, i podseća na haos iz vremena Islamske revolucije 1979. godine.

Iz Irana su prestali da stižu video snimci demonstracija, što verovatno signalizira njihovo usporavanje usled snažnog prisustva snaga bezbednosti u većim gradovima, navodi AP.

Mogućnost američke odmazde zbog smrti demonstranata i dalje postoji, iako je predsednik SAD Donald Tramp nagovestio deeskalaciju, rekavši da deluje da ubijanja prestaju.

SAD su objavile da uvode nove sankcije iranskim zvaničnicima optuženim za suzbijanje protesta, započetih 28. decembra zbog teške ekonomske situacije i kolapsa valute rijal.

Iranske vlasti su rano jutros bez objašnjenja zatvorile vazdušni prostor na više od četiri sata, što su ranije činile u vremenima ratnih sukoba sa Izraelom.

Savet bezbednosti UN zakazao je za večeras hitnu sednicu o Iranu, na zahtev SAD.

(Beta)

