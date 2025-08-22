AP: FBI pretražuje kuću bivšeg Trampovog savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona

FBI pretražuje kuću bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Trampove administracije, Džona Boltona, u saveznoj američkoj državi Merilend, u okviru istrage o rukovanju poverljivim dokumentima.

To je agenciji AP rekla danas anonimna osoba upoznata sa istragom.

Boltonov portparol i Bela kuća nisu odgovorili na novinarske upite. Situaciju nije komentarisao ni advokat koji zastupa Boltona.

Bolton je bio treći savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika Donalda Trampa, 17 meseci, i sukobio se sa njim u vezi pitanja Irana, Avganistana i Severne Koreje.

Prva Trampova administracija je bezuspešno pokušavala da blokira objavljivanje Boltonove knjige za koju je tvrdila da sadrži poverljive informacije.

Na svoj prvi dan po povratku na dužnost ove godine, Tramp, republikanac, opozvao je bezbednosne dozvole za više od četiri desetine bivših obaveštajnih zvaničnika, uključujući Boltona.

(Beta)

