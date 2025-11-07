AP i AFP: Leks specijalis omogućava Kušnerov projekat u Beogradu uprkos protivljenju javnosti

Vodeće zapadne novinske agencije izvestile su danas o usvajanju posebnog zakona (leks specijalisa) u parlamentu Srbije, navodeći da se time otvaraju vrata za kontroverzni projekat izgradnje nekretnina na mestu nekadašnjeg Generalštaba u centru Beogradu, uprkos raširenom protivljenju javnosti i pravnim preprekama.

Američka agencija Asošiejted pres i francuski Frans pres pišu da projekat, koji finansira investiciona kompanija Džareda Kušnera (Jared Kushner), zeta predsednika SAD Donalda Trampa, predviđa da na mestu nekadašnjeg vojnog kompleksa u centru Beograda, delimično uništenog u NATO bombardovanju 1999. godine, bude izgrađen luksuzni kompleks sa visokim hotelom, poslovnim prostorom i prodavnicama.

Poseban zakon je usvojen posle višednevne žestoke debate u parlamentu i uličnih protesta protivnika projekta, navodi AP, dok AFP ukazuje da je taj akt usvojen kako bi bilo ubrzano rušenje nekadašnjeg sedišta Generalštaba Vojske Jugoslavije u srcu Beograda.

To pitanje je osetljivo u Srbiji, jer je kompleks zgrada nekadašnjeg Generalštaba nekoliko puta bombardovan 1999. za vreme vazdušnih udara NATO-a na čelu sa SAD, radi okončanja rata na Kosovu, navodi Frans pres.

Asošiejted pres ukazuje da je anti-NATO raspoloženje u Srbiji i danas snažno i da mnogi smatraju da je učešće SAD u rekonstrukciji nekadašnjeg sedišta vojske posebno osetljivo.

Kompleks zgrada, koje od tada nisu obnovljene, izgrađen je 1965. godine, a vlada ga je 2005. proglasila zaštićenim kulturnim dobrom, dodaje francuska agencija.

Kompanija Afiniti global divelopment Džareda Kušnera, koga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko puta ugostio, potpisala je prošle godine sa srpskom vladom ugovor o zakupu zemljišta na 99 godina radi rekonstrukcije, pošto je kompleksu ukinut status zaštićenog kulturnog dobra, piše AFP.

Međutim, realizacija projekta je privremeno obustavljena u maju nakon što su srpski tužioci za organizovani kriminal pokrenuli istragu, koja je još u toku, zbog sumnje da su falsifikovani dokumenti korišćeni za ukidanje tog statusa, ukazuju obe agencije.

To nije sprečilo poslanike vladajuće stranke da usvoje poseban zakon kojim se rekonstrukcija proglašava hitnom, što administraciju obavezuje da brzo izda dozvole, navodi Frans pres i dodaje da su u parlamentu pre usvajanja zakona vođene žestoke debate, i da su članovi vladajuće stranke tvrdili da opozicija, koja se snažno protivi projektu, pokušava da naruši „dobre odnose sa SAD“.

Asošiejted pres piše da su se na početku debate u parlamentu ove nedelje ispred skupštine Srbije okupile stotine demonstranata, noseći transparente s natpisom „Kultura nije na prodaju, nećemo odustati od zgrade Generalštaba“.

Ta agencija dodaje da „populistička vlada predsednika Aleksandra Vučića, naklonjena Donaldu Trampu“, tvrdi da bi projekat podstakao i ekonomiju i veze sa sadašnjom američkom administracijom, ali da je plan naišao na žestoko protivljenje stručnjaka zbog arhitektonskog značaja kompleksa, ali i zato što se smatra simbolom otpora NATO bombardovanju na čelu sa SAD, koje se u Srbiji dominantno smatra nepravednom agresijom.

Usvajanje zakona, kako piše Frans pres, moglo bi da podstakne gnev nekih Srba, koji već godinu dana demonstriraju protiv korupcije, posebno kada je reč o dodeli poslova i izvođenju velikih javnih radova koje je inicirao predsednik Srbije.

Kritičari navode da poseban zakon potkopava pravni sistem Srbije, piše AP i citira upozorenje organizacije Transparentnost Srbija da taj akt „predstavlja kombinaciju dva najopasnija oblika korupcije — legalizacije kršenja zakona i prilagođavanja opštih pravila skrivenim interesima u jednom konkretnom slučaju“.

Američka agencija ukazuje da se u posebnom zakonu ne pominju ni Kušnerova kompanija ni detalji o bilo kojim budućim razvojnim projektima.

Dodaje da je vlada Albanije ove godine odobrila projekat Kušnerove kompanije vredan 1,6 milijardi dolara, koji predviđa pretvaranje ostrva, vojnog utvrđenja u komunističkom periodu, u luksuzno odmaralište.

(Beta)

