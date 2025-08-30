AP: Ko iz sveta dolazi na samit i vojnu paradu u Kini

Peking će u narednoj nedelji prostrti crveni tepih za više od dvadeset svetskih lidera na dva velika događaja vezana za odbranu.

Liste gostiju, uključujući i značajne izostanke, prozor su u ambicije, saveze i kontinuirane pokušaje Kine da proširi svoj uticaj.

Dva događaja su godišnji samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), koju su osnovale Kina i Rusija 2001. godine sa fokusom na bezbednost u Centralnoj Aziji i širem regionu, i velika vojna parada u znak sećanja na 80. godišnjicu završetka Drugog svetskog rata, gde je Kina izašla kao pobednica nad svojim susedom Japanom.

Među visokoprofilnim gostima kineskog predsednika Si Đinpinga biće ruski i severnokorejski lideri, kao i šefovi država i vlada iz većine zemalja jugoistočne Azije i Centralne Azije.

Ali liste gostiju za forum ŠOS-a i vojnu paradu se ne preklapaju u potpunosti, što odražava interese, lojalnosti i ograničenja Pekinga među njegovim susedima i šire.

Svetski lideri će početi da pristižu na samit ŠOS-a, koji će se održati u nedelju i ponedeljak u lučkom gradu Tjenđinu, jugoistočno od Pekinga. Zatim, u sredu će u Pekingu biti održana velika vojna parada povodom 80. godišnjice predaje Japana na kraju Drugog svetskog rata.

Na paradi će biti predstavljeno neko od najsavremenijg kineskog oružja, a i više od 100 aviona, tenkovi i rakete.

Na listi gostiju za samit ŠOS-a lideri su 10 zemalja članica te organizacije, zajedno sa predstavnicima dvadesetak drugih država, od kojih bi se neke mogle kasnije pridružiti toj grupi.

ŠOS su osnovale Kina, Rusija, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan, a kasnije je proširena i uključila je članice poput Indije, Irana, Pakistana i Belorusije. Avganistan i Mongolija su države posmatrači, a još 14 država, uglavnom iz jugoistočne Azije i Bliskog istoka, su „partneri u dijalogu“. Zemlja domaćin samita rotira se svake godine.

Ruski predsednik Vladimir Putin, iranski predsednik Masud Pezeškijan i indijski premijer Narendra Modi predvode listu zvaničnika koji prisustvuju samitu. Takođe prisustvuju turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i egipatski premijer Mustafa Madbuli, čije su države „partneri u dijalogu“ ŠOS-a.

Biće predstavljene i neke zemlje koje nisu članice ŠOS-a, uglavnom iz jugoistočne Azije. To uključuje Indoneziju, Laos, Maleziju i Vijetnam, što odražava želju Kine da ojača svoje veze u regionu.

Većina visokih gostiju na forumu ŠOS-a i vojnoj paradi će se preklapati, ali će biti nekih značajnih odlazaka – i dolazaka.

Lideri Indije, Egipta i Turske će napustiti Peking pre vojne predstave. Egipat će predstavljati zvaničnik nižeg ranga. Kao i većina zapadnih zemalja i njihovih saveznika, Indija i Turska se generalno uzdržavaju od poziranja pored najviših kineskih lidera na vojnim paradama, koje se održavaju svakih nekoliko godina.

Umesto toga, severnokorejskom lideru Kim Džong Unu, koji nije prisustvovao ranijem samitu ŠOS-a, pridružiće se Siju i Putinu kako bi posmatrali kineske trupe kako marširaju u koraku Čang’an avenijom. Ovo će biti prvi sastanak Kima sa Sijem posle više od šest godina i prva prilika da se sastane sa grupom svetskih lidera otkako je povučeni severnokorejski lider stupio na dužnost krajem 2011. godine.

Si, Putin i Kim, koji potencijalno sede zajedno na Trgu Tjenanmen, pokazaće s prkosom jedinstvo u vreme kada je Zapad sve više frustriran zbog ruskog rata u Ukrajini. Peking, iako na papiru neutralan u sukobu, nije osudio invaziju Moskve na Ukrajinu i optužen je za prodaju komponenti za oružje Rusiji. Severna Koreja je poslala i trupe da pomognu Rusima u ratu.

Pored toga, vojnoj paradi će prisustvovati i šef hunte Mjanmara Min Aung Hlaing, koji je vršilac dužnosti predsednika zemlje nakon vojnog puča 2021. godine.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel, kao i lideri Demokratske Republike Kongo i Zimbabvea, takođe će biti tamo.

Jedini evropski lideri koji će prisustvovati paradi, ali ne i samitu ŠOS-a, biće predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Slovačke Robert Fico.

