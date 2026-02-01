AP: Lekari preporučuju da se koristi bide ili mali tuš kraj WC-šolje

Nekada smatrani neobičnošću, bidei postaju sve češći jer sve više ljudi traži higijensku i održivu alternativu toalet papiru ili „korišćenju ruke za upravljanje određenim fizičkim poslovima“.

Nestašica toalet-papira tokom pandemije COVID-19 je pomogla demistifikovanje tog uređaja u SAD, dok su i Italija, Japan i neke druge zemlje gde su bidei standardna oprema WC-a, takođe zabeležile nagli pad potrošnje toalet papira. Ekološka svest, jeftinije opcije bidea i „razvoj pametnih WC-šolja“ koje obavljaju više funkcija dali su dodatni zamah „ideji ispiranja umesto brisanja“ zna se već čega.

Bidei su čak dobili opštu pažnju u SAD prošlog meseca kada je Zorhan Mamdani, novi gradonačelnik Njujorka, rekao da se nada da će biti instalirani u WC-ima Grejsi Menšn, kuće iz 18. veka na Menhetnu koja je njegova zvanična rezidencija.

Medicinski stručnjaci preporučuju bidee pacijentima sa hemoroidima, onima koji se oporavljaju od operacije ili onima koji imaju ograničenu pokretljivost zbog starosti ili invaliditeta. Ali kažu i da bidei nisu najbolji za svakoga i da ih treba pravilno koristiti kako bi se sprečili drugi problemi.

Bidei koriste mlaz vode za čišćenje genitalija i analnog područja pošto se obavi šta treba u WC-u. Prvobitno su postojali uglavnom samo samostalni uređaji, odvojeni od WC-šolje.

Danas, opcije uključuju dodatke za WC šolju koji se drže u ruci – male tuševe s fleksibilnim crevom. Mnoge od najnovijih „pametnih WC-šolja“ dolaze sa integrisanim uređajem za pranje nalik bideu i imaju grejanu dasku sedišta, podesivi pritisak vode i sušače „pozadine“ vazduhom.

Ljubitelji tih uređaja su zadovoljni čistoćom tela posle upotrebe, a pošto svako korišćenje WC-a uključuje osetljive delove tela i bakterije, stručnjaci naglašavaju da je pravilna upotreba malog tuša ili bidea neophodna kako bi ta aktivnost bila higijenska.

Kada se koristi samostalni bide ili mali tuš uz WC-šolju, najbolje je, posebno za žene, da se bude okrenut ka komandama na zidu da bi se pranje obavilo s preda ka pozadi, rekao je Dejvid Rivadeneire, kolo-rektalni hirurg u Bolnici Hantington, Njujork.

Objasnio je da taj položaj sprečava prenos bakterija iz analnog područja u uretru.

Većina lekara preporučuje nekoliko minuta pranja toplom vodom pod malim pritiskom. Može se probati i blagi sapun, ali to redovnim korisnicima bidea obično nije neophodno.

Posle pranja najbolje je sušenje tapkanjem toalet-papirom ili posebnim pamučnim peškirom da bi se sprečila eventualna gljivična infekcija, kažu stručnjaci.

Bidei se mogu koristiti svaki dan, ali najprikladnije je odmah posle pražnjenja creva. Ipak, prekomerna upotreba može izazvati iritaciju kože, po rečima medicinskih stručnjaka.

Pravilno održavanje bidea je takođe važno, rekao je Nil H. Patel, porodični lekar u bolnici Providens Sent Džozef u okrugu Orindž, Kalifornija. Obavezno treba dezinfekcionim maramicama obrisati mlaznicu svake ili dve nedelje da bi se uklonile bakterije, rekao je on.

Danijel Antoš, uro-ginekološkinja u Hjustonu, rekla je da su neke studije pokazale da bide ostavlja manje bakterija na šaci korisnika u poređenju sa toalet papirom, ali da to tek treba podrobno istražiti.

Lekari koji su za upotrebu malih tuševa i bidea ističu da su ti uređaji manje agresivni za osetljivu kožu nego toalet papir.

„Tekstura toalet papira može izazvati iritaciju i svrab, dok je blagi mlaz vode manje abrazivan i zdraviji za kožu“, rekao je Džordž Elis, urolog u Orlandu, Florida.

Bide ili mali tuš uz WC-šolju može koristiti ljudima sa hroničnom dijarejom ili drugim stanjima koja zahtevaju mnogo brisanja, kao i onima koji su skloni infekcijama urinarnog trakta, rekli su medicinski stručnjaci. Takođe mogu pomoći u ublažavanju nelagodnosti od hemoroida i raznih kožnih bolesti.

Uz sve to, mali tuševi uz WC-šolju i bidei su i ekološki bolji od toalet papira.

(Beta)

