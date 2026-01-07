AP: Milioni slave pravoslavni Božić 7. januara, prateći drevne običaje

Određene istočne pravoslavne crkve, uključujući rusku, prate drevni julijanski kalendar. On kasni 13 dana za gregorijanskim kalendarom koji koriste katoličke i protestantske crkve, kao i veći deo sekularnog sveta za svakodnevnu upotrebu, piše agencija.
Etiopska pravoslavna crkva i neke druge orijentalne pravoslavne crkve koje se razlikuju od istočnog pravoslavlja, ali dele mnoge običaje, ukazue AP, takođe su proslavile Božić u sredu.
Drugi istočni pravoslavci, uključujući grčke, slave Božić na isti datum, 25. decembra, kao i katoličke i protestantske crkve.
Većina pravoslavaca se slaže da je 25. decembar datum Božića, ali pitanje je da li 25. decembar pada na 25. decembar ili 7. januar, piše u članku.
AP objašnjava da je drevna crkva u Rimskom carstvu svoje verske praznike određivala na osnovu julijanskog kalendara, ali posle više od milenijuma, taj kalendar se sve više rasilazio sa solarnom godinom.
Papa Grgur XIII je u šesnaestom veku odobrio revidirani, astronomski precizniji kalendar koji nosi njegovo ime. Naglo je pomerio kalendar nekoliko dana unapred da bi bukvalno nadoknadio izgubljeno vreme i dodao preciznije izračunavanje prestupnih godina. Protestantske crkve su na kraju sledile katolički primer u prihvatanju tog kalendara, kao i sekularne vlasti.
Svi istočni pravoslavci, piše AP, držali su se starog kalendara do 1923. godine, kada je međupravoslavni skup usvojio revidirani julijanski kalendar koji u suštini odražava gregorijanski. Većina, ali ne sve, crkve u grčkoj pravoslavnoj tradiciji su ga usvojile, kao i rumunska, bugarska i druge.
Ali Ruska pravoslavna crkva, najveća zajednica u istočnom pravoslavlju, ostala je na starom kalendaru, slaveći Božić 7. januara, kao i srpska, gruzijska i neke druge. Neki pravoslavci u Ukrajini su počeli da slave Božić 25. decembra, dok su drugi zadržali proslavu 7. januara.
Značajan izuzetak je jermenska pravoslavna tradicija koja slavi Božić 6. januara.
U Sjedinjenim Državama, proslave se razlikuju. Crkve u grčkoj i antiohijskoj tradiciji proslavile su Božić 25. decembra, a neke u slovenskoj tradiciji, uključujući srpsku i manje ruske crkve, slave ga 7. januara, piše AP.
Tradicije se razlikuju, ali obično se velika služba održava noć pre. U srpskim pravoslavnim crkvama, služba često počinje kratkom ceremonijom načpolju uz paljenje hrastove grane ili mladog hrasta, praćeno glasnim proglašenjem rođenja Hristovog, zakljuguje se u članku.
