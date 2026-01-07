AP: Milioni slave pravoslavni Božić 7. januara, prateći drevne običaje

Milioni ljudi širom sveta proslavili su pravoslavni Božić u sredu, skoro dve nedelje pošto ga je proslavio veći deo sveta, piše američka novinska agencija AP.

Određene istočne pravoslavne crkve, uključujući rusku, prate drevni julijanski kalendar. On kasni 13 dana za gregorijanskim kalendarom koji koriste katoličke i protestantske crkve, kao i veći deo sekularnog sveta za svakodnevnu upotrebu, piše agencija.

Etiopska pravoslavna crkva i neke druge orijentalne pravoslavne crkve koje se razlikuju od istočnog pravoslavlja, ali dele mnoge običaje, ukazue AP, takođe su proslavile Božić u sredu.

Drugi istočni pravoslavci, uključujući grčke, slave Božić na isti datum, 25. decembra, kao i katoličke i protestantske crkve.

Većina pravoslavaca se slaže da je 25. decembar datum Božića, ali pitanje je da li 25. decembar pada na 25. decembar ili 7. januar, piše u članku.

AP objašnjava da je drevna crkva u Rimskom carstvu svoje verske praznike određivala na osnovu julijanskog kalendara, ali posle više od milenijuma, taj kalendar se sve više rasilazio sa solarnom godinom.

Papa Grgur XIII je u šesnaestom veku odobrio revidirani, astronomski precizniji kalendar koji nosi njegovo ime. Naglo je pomerio kalendar nekoliko dana unapred da bi bukvalno nadoknadio izgubljeno vreme i dodao preciznije izračunavanje prestupnih godina. Protestantske crkve su na kraju sledile katolički primer u prihvatanju tog kalendara, kao i sekularne vlasti.

Svi istočni pravoslavci, piše AP, držali su se starog kalendara do 1923. godine, kada je međupravoslavni skup usvojio revidirani julijanski kalendar koji u suštini odražava gregorijanski. Većina, ali ne sve, crkve u grčkoj pravoslavnoj tradiciji su ga usvojile, kao i rumunska, bugarska i druge.

Ali Ruska pravoslavna crkva, najveća zajednica u istočnom pravoslavlju, ostala je na starom kalendaru, slaveći Božić 7. januara, kao i srpska, gruzijska i neke druge. Neki pravoslavci u Ukrajini su počeli da slave Božić 25. decembra, dok su drugi zadržali proslavu 7. januara.

Značajan izuzetak je jermenska pravoslavna tradicija koja slavi Božić 6. januara.

U Sjedinjenim Državama, proslave se razlikuju. Crkve u grčkoj i antiohijskoj tradiciji proslavile su Božić 25. decembra, a neke u slovenskoj tradiciji, uključujući srpsku i manje ruske crkve, slave ga 7. januara, piše AP.

Tradicije se razlikuju, ali obično se velika služba održava noć pre. U srpskim pravoslavnim crkvama, služba često počinje kratkom ceremonijom načpolju uz paljenje hrastove grane ili mladog hrasta, praćeno glasnim proglašenjem rođenja Hristovog, zakljuguje se u članku.

(Beta)

