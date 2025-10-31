AP: Mladi u Srbiji marširaju na obeležavanje godinu dana od smrtonosnog pada nadstrešnice

Hiljade uglavnom mladih ljudi u Srbiji krenuli su juče u dvodnevni marš iz Beograda sa ciljem da se pridruže velikom skupu na severu zemlje ovog vikenda kojim će se obeležiti godišnjica smrtonosne katastrofe na železničkoj stanici, piše danas agencija AP.

U padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom sadu poginulo je 16 ljudi 1. novembra prošle godine, a tragedija je pokrenula protestni pokret predvođen mladima protiv autokratskog predsednika Aleksandra Vučića, piše agencija.

Demonstranti veruju, objašnjava AP da su žtve nastradale zato što je korupcija dovela do lošeg rada na obnovi ženezničke stanice i traže odgovornost za nesreću i prevremene parlamentarne izbore na kojima će, kako se nadaju, biti smenjena Vučićeva vlada.

Kako navodi AP, studenti su mašući zastavama predvodili ogromnu povorku ljudi koji su krenuli na put od 90 kilometara ka Novom Sadu, gde se sutra očekuju desetine hiljada ljudi i jačanje pritiska na Vućića.

Agencija dodaje da su razne grupe studenata dve nedelje hodale Srbijom sa svih strana ka Novom Sadu i da svi večeras stižu u taj grad.

Opisuje kako su stanovnici Beograda juče izašli iz svojih kuća da bi pozdravili demonstrante dok s prolazili, ljudi su trubili kolima ili koristili pištaljke, a puno ih je plakalo.

AP navodi reči studenta Mihajla Jovanovića sa sportske akademije iz Beograda koji je rekao da se pridružio maršu zato „što se ništa nije promenilo“ i da idu u Novi Sad u nadi da će konačno da se promeni. Studentkinja medicine Ana Marija Šešlija rekla je da hodaju da pokažu da njihova borba nije stala i da su „svi i dalje aktivni“.

Kako navodi AP vlasti su privele desetine studenata i drugih demonstranata poslednjih meseci u nastojanju da uguše otpor, a policija je optužena za brutalnost prema demonstrantima, uključujući premlaćivanja i arbitrerna privođenja.

Iako je 13 ljudi optuženo za nesreću, još nije zakazan datum suđenja i sumnja se da će se postupak nekako raspasti u mreži korupcije na najvišem nivou, za koju kritičari veruju da je dovela do fatalnog nemara i zanemarivanja pravila za bezbednost gradnje tokom rekonstrukcije zgrade železničke stanice, navodi agencija.

Vučić je, kaže AP, bez davanja dokaza nazvao studente demonstrante „teroristima koje podržava Zapad“, dok je vladajuća Srpska napredna stranka organizovala kontra skupove, što je još više zaoštrilo političke tenzije.

AP takođe navodi da Srbija nastoji da uđe u EU, ali je proces pristupanja u zastoju zato što Vučić gaji bliske odnose sa Rusijom i Kinom, a optužuje se i za suzbijanje demokratskih sloboda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com