AP: Na vojnoj paradi u Pekingu u sredu i lideri Srbije, Severne Koreje, Rusije, Irana

Vojnoj paradi u Pekingu iduće srede, 3. septembra, prisustvovaće i lideri Severne Koreje, Rusije, Belorusije, Irana, Kube, Indonezije, Mjanmara, Pakistana, Malezije i Srbije, navodi danas agencija AP i dodaje da se ne očekuje dolazak zvaničnika država Zapada.

Kina je danas saopštila da će severnokorejski lider Kim Džong Un, ruski predsednik Vladimir Putin i iranski predsednik Masud Pezeškijan biti na toj vojnoj paradi povodom proslave 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata.

Visoki zvaničnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova Hong Lej danas je najavio dolazak severnokorejskog lidera i potvrdio prisustvo ruskog i iranskog predsednika paradi u Pekingu.

Zvanična kineska novinska agencija Sinhua javila je da će paradi prisustvovati 26 stranih lidera.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedeljak, 25. avgusta, izjavio da je sa ambasadorom Kine Li Mingom razmotrio agendu svog predstojećeg sastanka s predsednikom Kine Si Đinpingom, ali tada nije rečeno kada i gde će to biti.

Juče, u sredu, ministar odbrane Bratislav Gašić je takođe razgovarao sa ambasadorom Mingom i potom je saopšteno da je „poseban akcenat bio na predstojećoj poseti državne delegacije Srbije Kini u okviru vojne parade povodom pobede u Drugom svetskom ratu u Aziji“.

Ministarstvo odbrane je prenelo da je Gašić „naveo da lični odnosi dva lidera i predsednika – Aleksandra Vučića i Si Đinpinga. daju poseban pečat tradicionalno prijateljskim odnosima, za koje kažemo da su čelični“ i „istakao značaj unapređenja saradnje u oblasti odbrane“, s čime se saglasio ambasador Li.

