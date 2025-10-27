AP piše o maršu novopazarskih studenata ka Novom Sadu i nastojanju da prevaziđu etničke podele

Asošiejted pres (AP) izveštava danas o maršu studenata iz Novog Pazara prema Novom Sadu, u susret obeležavanju godišnjice pada nadstrešnice železničke stanice u tom gradu koja će biti upriličena 1. novembra, i na kojoj se očekuju, kako piše američka agencija, desetine hiljada ljudi „iako je vlada (Srbije) u nameri da skrši (proteste u zemlji) uhapsila desetine studenata“.

Studenti iz Novog Pazara, dominantno bošnjačko-muslimanskog grada kako ukazuje AP, takođe nastoje da premoste „višedecenijsku etničku podelu koja potiče iz ratova“ devedesetih godina prošlog veka.

Devetoro studenata, koji su sa jugozapada Srbije krenuli peške pre skoro dve sedmice, rekli su AP-u da su umorni ali i odlučni da odu na sever zemlje kako bi zadržali pažnju na krvavoj nesreći u Novom Sadu od pre godinu dana koja je odnela 16 ljudskih života i pokrenula antikorupcijske proteste koji još traju.

Ova grupa studenata se nada da će stići u Novi Sad baš 1. novembra kada je planiran veliki skup u znak sećanja na pogibija na železničkoj stanici. AP podseća da su studenti na čelu jednogodišnjih protesta koji su „uzdrmali vlast populističkog predsednika Aleksandra Vučića“, i da oni veruju da su žrtve u Novom Sadu umrle „jer je vladina korupcija proizvela traljavu rekonstrukciju stanice“.

AP piše da se novopazarskim studentima koji pešače od 16. oktobra pridružilo još jedan manji broj studenata, i da s oni danas napustili grad Ub pošto su u njemu proveli noć.

„Ljudi nam trube (iz vozila) i izlaze iz kuća da nas pozdrave, što nam zaista mnogo znači. Ovo je stvarno nešto posebno“, rekla je AP-u studentkinja hemije Emina Spahić (20).

Ona takođe kaže da su studentski protesti u Novom Pazaru „vratili nadu da se stvari mogu promeniti“.

Ines Hodžić (23), koja tamo živi a u Novom Sadu studira biohemiju, ocenila je da bi studentski marševi mogli izmeniti stereotipe koji pothranjuju nepoverenje između, kako piše AP, dominantno pravoslavnih Srba i muslimanskih Bošnjaka još od rata u susednoj Bosni i Hercegovini (1992-1995).

„Imamo šansu da promenimo stvari. Sad vidimo da smo svi isti i da bi trebalo da stojimo zajedno“, rekla je Hodžić.

AP podseća na studentski zahtev za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora i da Vučić to odbija, i da je vlada u nastojanju da skrši proteste uhapsila ili pretnjama izložila desetine studenata.

