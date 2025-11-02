AP: Policija razdvaja protivnike i pristalice predsednika Srbije dok tenzije rastu usred protesta

Američka novinska agencija AP piše da su stotine policajaca za suzbijanje demonstracija razdvojile „protivnike i pristalice autokratskog predsednika Srbije Aleksandra Vučića u centru Beograda dok su političke tenzije proključale posle godinu dana upornih antivladinih protesta“.

Nekoliko hiljada ljudi suočilo se preko policijskih kordona, a policajci u punoj opremi stojali su u nekoliko redova između dve mase koje su vikale i bacala flaše i baklje jedna na drugu, piše u tekstu.

„Tenzije u Beogradu su porasle dan pošto su se desetine hiljada ljudi pridružile ogromnom skupu u Novom Sadu, koji je obeležio prvu godišnjicu katastrofe na železničkoj stanici u kojoj je poginulo 16 ljudi, i pokrenuo pokret predvođen mladima koji zahtevaju političke promene, što je osporilo Vučićevu čvrstu vlast“, piše AP.

Antivladini demonstranti u Beogradu, objašnjava agencija, okupili su se u znak podrške Dijani Hrki, majci Stefana Hrke, jedne od žrtava tragedije na stanici u Novom Sadu i dodaje da je Hrka u nedelju rekla da stupa u štrajk glađu u blizini šatorskog kampa ispred zgrade parlamenta koji od marta zauzimaju Vučićevi pristalice.

Demonstranti su se u nedelju uveče okupili i u Novom Sadu i nekim manjim gradovima u znak podrške Hrki, piše u tekstu.

AP navodi da je „komemorativni skup u subotu u Novom Sadu takođe odražavao veliko nezadovoljstvo Vučićevom 13-godišnjom, sve autoritarnijom vladavinom“ i da „demonstranti predvođeni mladima zahtevaju prevremene izbore za koje se nadaju da će svrgnuti populističku vladu sa vlasti“.

Demonstranti, kaže se dalje, „smatraju da su raširena korupcija u vlasti i nepotizam tokom radova na renoviranju zgrade novosadske stanice doveli do nemara i nepoštovanja pravila bezbednosti na gradilištu, a posledično i do pada betonske nadstrešnice na ljude“.

Hrka je rekla da traži odgovornost za smrt svog sina i 15 drugih žrtava, zahtevala da se svi pritvoreni demonstranti puste i da Vučić zakaže prevremene parlamentarne izbore, kako su tražili univerzitetski studenti na čelu demonstracija, beleži AP.

Vučić je, piše američka agencija, „postavio kamp lojalista uoči velikog skupa u Beogradu u martu i da ta „zatvorena zona kolokvijalno poznata kao ‘Ćacilend’, očigledno služi kao živi štit za Vučića, ispunjavajući park i ulicu između njegove kancelarije i zgrade parlamenta“.

AP ukazuje da „policija čuva taj kamp dok je to područje bilo zabranjeno za stanovnike Beograda“ i podseća da je pucnjava koja se tamo dogodila prošlog meseca izazvala strah od nasilja.

„Vlasti su poslednjih meseci pooštrile mere protiv demonstranata, pri čemu su stotine ljudi privedene, policija je razbila proteste, a provladini mediji i zvaničnici nazvali su studente koji su protestovali ‘teroristima’, optužujući ih za podsticanje nasilja“, zaključuje AP.

