AP: Posle nereda populistički lider Srbije obećao oštar odgovor demonstrantima

Američka novinska agencija AP piše da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas najavio oštre mere protiv antivladinih demonstranata posle višednevnih uličnih nereda širom Srbije koji su „doveli u pitanje njegovu sve više autokratsu vladavinu“.

U jednom od svojih čestih obraćanja javnosti preko televizije, piše AP, Vučić je optužio antivladine demonstrante za „čist terorizam“, „ponovio svoje tvrdnje da su meseci upornih protesta protiv njegove vladavine orkestrirani na Zapadu i da imaju za cilj uništenje Srbije“ i „pomenuo razrađenu šemu koja bi na kraju instalirala ‘anarho-levičarske’ vlasti“, ali da „nije ponudio nikakve konkretne dokaze za te svoje tvrdnje“.

Sukobi ove nedelje označili su veliku eskalaciju posle više od devet meseci uglavnom mirnih demonstracija koje su počele pošto se srušila betonska nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu, usmrtivši 16 ljudi, za šta su „mnogi u Srbiji okrivili navodno široko rasprostranjenu korupciju u državnim infrastrukturnim projektima za koju kažu da je podstakla loše radove na renoviranju“, piše AP.

Agencija konstatuje da se Vučić „suočio se sa optužbama za gušenje demokratskih sloboda, dok je istovremeno dozvoljavao da organizovani kriminal i korupcija cvetaju“ što je on negirao.

AP podseća da „Srbija formalno traži članstvo u EU, ali Vučić održava jake veze sa Rusijom i Kinom“ i navodi da je on danas „pohvalio rusku podršku njegovoj vlasti protiv onoga što je nazvao ‘obojenom revolucijom’ „.

(Beta)

