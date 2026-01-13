AP: Pozivi u inostranstvo iz Irana danas bili mogući, i dalje bez pristupa internetu

Pozivi u inostranstvo danas su bili mogući sa nekih mobilnih telefona u Iranu, gde su nakon suzbijanja protesta širom zemlje internet i međunarodni telefonski saobraćaj prekinuti.

Nekoliko ljudi u Teheranu je uspelo da pozove AP i razgovara sa novinarima, ali redakcija te agencije u Dubaiju nije uspela da im uzvrati poziv.

Ljudi sa kojima su novinari razgovarali rekli da se čini da slanje tekstualnih poruka i dalje nije moguće.

Iranske vlasti su obustavile internet i telefonske pozive u četvrtak, dok su se protesti intenzivirali.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da Teheran želi da pregovara sa Vašingtonom nakon njegove pretnje da će napasti Iran zbog obračuna sa demonstrantima.

Prema podacima aktivista, u obračunu vlasti sa demonstrantima ubijeno je najmanje 646 ljudi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com