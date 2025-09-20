AP: Srbija predstavila tenkove, avione i raketne sisteme

Američka novinska agencija AP piše da je Srbija danas priredila veliku vojnu paradu u Beogradu prikazavši tenkove, raketne sisteme i borbene avione „što su zvaničnici opisali kao najveći prikaz vojne snage zemlje u njenoj istoriji“.

Predsednik Aleksandar Vučić, prenosi AP, povodom parade u kojoj je učestvovalo oko 10.000 vojnika, rekao je da je „prikazivanje sile naglasilo sposobnost Srbije da brani svoju nezavisnost i suverenitet i da deluje kao sredstvo odvraćanja od bilo kog stranog agresora“ i ukazuje da je „Srbija je uglavnom okružena državama članicama NATO-a“.

Navdeno je da je predstavljeno i domaće oružje, kao i raketni bacači iz Izraela, dronovi kupljeni od Ujedinjenih Arapskih Emirata, tenkovi koje je isporučila Rusija i protivvazdušni sistemi iz Kine, „što odražava bliske veze Beograda s Moskvom i Pekingom uprkos njegovom deklarisanom cilju pridruživanja Evropskoj uniji“.

Najviše pažnje vojnih stručnjaka je privukao izraelski sistem PULS, svestrana raketna artiljerijska platforma sposobna da lansira niz municija s različitim dometom i nosivošću, piše AP i računa da domet tog sistema do 300 kilometara „znači da može da dosegne većinu balkanskih glavnih gradova“.

Još jedno iznenađenje, kaže američka agencija, bilo je nekoliko borbenih aviona „Rafal“ Ratnog vazduhoplovstva Francuske. AP navodi da je Srbija naručila 12 takvih višenamenskih aviona koji bi trebalo da budu isporučeni narednih godina.

Kritičari su rekli, piše AP, da je parada „smišljena manje da pokaže snagu vojske, a više da ojača Vučićevu populističku vladavinu koju su u pitanje doveli studentski protesti i rastuća međunarodna kontrola njegove sve autoritarnije vlasti“.

Opozicioni lideri, kaže se dalje, „optužili su vlast da koristi vojsku kao političku potpor, dok su grupe za ljudska prava primetile da su neki državni službenici bili pod pritiskom da prisustvuju paradi i da su dovezeni stotinama autobusa“.

„Stotine univerzitetskih studenata i drugih pristalica opozicije, koji su više od 10 meseci organizovali antikorupcijske proteste protiv Vučića i njegove vlade“, piše AP, „policija za razbijanje demonstracija je sprečila da se pridruže gledaocima parade“.

Agencija konstatuje da je „Vučić odbio zahtev studenata da raspiše prevremene parlamentarne izbore“, već je „pojačao je represije protiv protesta koji su u proteklih nekoliko meseci privukli stotine hiljada ljudi“.

Protesti protiv vlasti su počeli u novembru prošle godine pošto se srušila betonska nadstrešnica renovirane Železničke stanice u Novom Sadu, od čega je poginulo 16 ljudi, podseća AP i zaključuje da je „to pokrenulo opšti pokret koji traži pravdu za žrtve, a za tragediju okrivljuje nemar podstaknut korupcijom“.

