AP: Šta se zna o četiri osumnjičene osobe za pljačku nakita iz Luvra

Pariska tužiteljka Lor Bekio (Laure Beccuau) navela je očiglednu povezanost osumnjičenih. Dvojica su osuđena 2015. godine u slučaju krađe i svi su iz siromašnih severnih predgrađa Pariza.
Vlasti su saopštile da nakit nije nađen i da je četvrti član takozvanog „tima komandosa“ još na slobodi.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez (Laurent Nunez) rekao je da istražitelji tragaju i za onim ko je možda naručio krađu.
Ni imena ni biografski detalji nisu objavljeni u skladu s francuskim zakonom koji predviđa da informacije o istrazi treba da budu tajne, delom i da bi se izbeglo ugrožavanje policijskog rada.
Agencija AP prenosi šta se do sada zna o osumnjičenima.
Tridesetčetvorogodišnji državljanin Alžira koji živi u Francuskoj od 2010. godine osumnjičen je da je jedan od dvojice lopova koji su ušli u Galeriju Luvra Apolo i brusilicama isekli vitrine i ukrali nakit.
Uhapšen je 25. oktobra, šest dana posle pljačke, na aerodromu Šarl de Gol, dok se spremao da leti za Alžir bez povratne karte.
On živi u predgrađu severno od Pariza u naselju Obervilije i policiji je poznat uglavnom po saobraćajnim prekršajima i jednoj krađi. Njegova DNK se podudarala sa DNK sa jednog od skutera korišćenih za bekstvo.
Istražiteljima je rekao da nema posao, ali da je radio kao sakupljač smeća i dostavljač. Preliminarno je optužen za krađu kao pripadnik organizovane bande i za kriminalnu zaveru.
Jedan 39-godišnji muškarac je takođe uhapšen 25. oktobra u svom domu u Obervilijeu, gde je rođen. Veruje se da je on drugi čovek koji je ušao u Galeriju Apolo. Njegova DNK je nađena na jednoj od staklenih vitrina u kojima je bio izložen nakit i na predmetima koje su lopovi ostavili.
Policiji je poznat po nekoliko krađa.
On će se pojaviti pred sudom kasnije ovog meseca zbog oštećenja ogledala i vrata zatvorske ćelije u kojoj je bio pritvoren u okviru istrage o drugoj krađi, a kasnije je oslobođen optužbi. Istražiteljima je rekao da radi kao taksista i da posluje ilegalno.
Suočava se sa preliminarnim optužbama za krađu koju je počinila organizovana banda i za kriminalnu zaveru.
Lor Bekio je rekla da su obojica muškaraca dali „minimalne“ izjave i „delimično priznali“ svoje učešće u pljački Luvra.
Tridesetsedmogodišnji muškarac je uhapšen u sredu, 10 dana posle pljačke.
Veruje se da je on treći član tima od četiri osobe koji su ušli na sprat Luvra pomoću kamiona-dizalice, simulirajući radove na renoviranju. Pobegli su sa dva skutera ka istočnom delu Pariza.
Njegova DNK je nađena unutar na korpi kamiona-dizalice.
Pariska tužiteljka je rekla da je on demantovao svoju umešanost.
Njegov krivični dosije sadrži 11 prethodnih osuda, od kojih 10 za krađu. Osuđen je 2015. godine u Parizu u slučaju krađe kao i 39-godišnji osumnjičeni.
Suočava se sa preliminarnim optužbama za krađu od strane organizovane bande i kriminalnu zaveru.
Žena od 38 godina uhapšena u sredu je dugogodišnja partnerka 37-godišnjeg osumnjičenog. Imaju decu zajedno. Par živi u La Kurnev, severnom predgrađu Pariza blizu Obervilijea.
Žena je negirala bilo kakvu umešanost, rekao je njen advokat.
Mala količina njene DNK je nađena na podizaču korpe kamiona-dizalice, što bi, prema rečima pariskog tužioca, moglo biti posledica „transfera DNK“ – to je DNK koju je možda ostavila na nekome ili na nekom predmetu koji je donet na deo kamiona.
Suočava se sa preliminarnim optužbama za saučesništvo u krađi organizovane bande i za kriminalnu zaveru.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com