AP: Šta se zna o četiri osumnjičene osobe za pljačku nakita iz Luvra

Četiri osobe osumnjičene za pljačku u pariskom Muzeju Luvr 19. oktobra su preliminarno optužene i zatvorene, od čega se smatra da su trojica bila pljačkaši koji su na silu ušli u Muzej i odneli nakit vrednosti 102 miliona dolara.

Pariska tužiteljka Lor Bekio (Laure Beccuau) navela je očiglednu povezanost osumnjičenih. Dvojica su osuđena 2015. godine u slučaju krađe i svi su iz siromašnih severnih predgrađa Pariza.

Vlasti su saopštile da nakit nije nađen i da je četvrti član takozvanog „tima komandosa“ još na slobodi.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez (Laurent Nunez) rekao je da istražitelji tragaju i za onim ko je možda naručio krađu.

Ni imena ni biografski detalji nisu objavljeni u skladu s francuskim zakonom koji predviđa da informacije o istrazi treba da budu tajne, delom i da bi se izbeglo ugrožavanje policijskog rada.

Agencija AP prenosi šta se do sada zna o osumnjičenima.

Tridesetčetvorogodišnji državljanin Alžira koji živi u Francuskoj od 2010. godine osumnjičen je da je jedan od dvojice lopova koji su ušli u Galeriju Luvra Apolo i brusilicama isekli vitrine i ukrali nakit.

Uhapšen je 25. oktobra, šest dana posle pljačke, na aerodromu Šarl de Gol, dok se spremao da leti za Alžir bez povratne karte.

On živi u predgrađu severno od Pariza u naselju Obervilije i policiji je poznat uglavnom po saobraćajnim prekršajima i jednoj krađi. Njegova DNK se podudarala sa DNK sa jednog od skutera korišćenih za bekstvo.

Istražiteljima je rekao da nema posao, ali da je radio kao sakupljač smeća i dostavljač. Preliminarno je optužen za krađu kao pripadnik organizovane bande i za kriminalnu zaveru.

Jedan 39-godišnji muškarac je takođe uhapšen 25. oktobra u svom domu u Obervilijeu, gde je rođen. Veruje se da je on drugi čovek koji je ušao u Galeriju Apolo. Njegova DNK je nađena na jednoj od staklenih vitrina u kojima je bio izložen nakit i na predmetima koje su lopovi ostavili.

Policiji je poznat po nekoliko krađa.

On će se pojaviti pred sudom kasnije ovog meseca zbog oštećenja ogledala i vrata zatvorske ćelije u kojoj je bio pritvoren u okviru istrage o drugoj krađi, a kasnije je oslobođen optužbi. Istražiteljima je rekao da radi kao taksista i da posluje ilegalno.

Suočava se sa preliminarnim optužbama za krađu koju je počinila organizovana banda i za kriminalnu zaveru.

Lor Bekio je rekla da su obojica muškaraca dali „minimalne“ izjave i „delimično priznali“ svoje učešće u pljački Luvra.

Tridesetsedmogodišnji muškarac je uhapšen u sredu, 10 dana posle pljačke.

Veruje se da je on treći član tima od četiri osobe koji su ušli na sprat Luvra pomoću kamiona-dizalice, simulirajući radove na renoviranju. Pobegli su sa dva skutera ka istočnom delu Pariza.

Njegova DNK je nađena unutar na korpi kamiona-dizalice.

Pariska tužiteljka je rekla da je on demantovao svoju umešanost.

Njegov krivični dosije sadrži 11 prethodnih osuda, od kojih 10 za krađu. Osuđen je 2015. godine u Parizu u slučaju krađe kao i 39-godišnji osumnjičeni.

Suočava se sa preliminarnim optužbama za krađu od strane organizovane bande i kriminalnu zaveru.

Žena od 38 godina uhapšena u sredu je dugogodišnja partnerka 37-godišnjeg osumnjičenog. Imaju decu zajedno. Par živi u La Kurnev, severnom predgrađu Pariza blizu Obervilijea.

Žena je negirala bilo kakvu umešanost, rekao je njen advokat.

Mala količina njene DNK je nađena na podizaču korpe kamiona-dizalice, što bi, prema rečima pariskog tužioca, moglo biti posledica „transfera DNK“ – to je DNK koju je možda ostavila na nekome ili na nekom predmetu koji je donet na deo kamiona.

Suočava se sa preliminarnim optužbama za saučesništvo u krađi organizovane bande i za kriminalnu zaveru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com