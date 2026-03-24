AP: Tramp kritikuje glasanje poštom, a i sam to radi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp ponovo je glasao putem pošte na Floridi, a kritikuje taj metod glasanja kao izvor prevare i vrši pritisak na Kongres da ograniči takvo galasnje.

Zapisi okruga Palm Bič pokazuju da je Tramp danas glasao poštom na vanrednim poslaničkim izborima na Floridi.

Bela kuća je danas saopštila da je Trampov ljut na države koje koriste univerzalno glasanje putem pošte, a ne na pojedinačne slučajeve, kada to biračine mogu drugačije.

Portparolka Olivija Vejls se posebno usprotivila ideji da je Trampova praksa glasanja u suprotnosti sa njegovim zalaganjem za nova federalna pravila glasanja.

„Kao što je predsednik Tramp rekao, Zakon o spasavanju Amerike ima razumne izuzetke za Amerikance da koriste glasačke listiće putem pošte za bolest, invaliditet, vojsku ili putovanja – ali univerzalno glasanje putem pošte ne bi trebalo da bude dozvoljeno jer je veoma podložno prevarama“, saopštila je portparolka.

Izveštaj Instituta „Brukings“ objavljen 2025. godine otkrio je da su se slučajevi prevare u glasanju putem pošte dogodili u samo 0,000043% od ukupnog broja glasačkih listića poslatih poštom, odnosno u oko četiri slučaja na svakih 10 miliona glasova poslatih poštom.

Ipak, Tramp je prošle nedelje nazvao glasanje putem pošte „varanjem“ i „korupcijom do krajnjih granica“.

On poziva Kongres da usvoji Zakon o spasavanju (SAVE Act), koji bi zabranio univerzalno glasanje poštom i, kako je Vels navela, ograničio opcije na nekoliko odabranih kategorija birača, kao što su osobe sa invaliditetom, sa vojnim obavezama ili one koje putuju na dan izbora.

Predlog zakona se suočava sa velikim otporom u Senatu, gornjem domu Kongresa – parlamenta SAD, čak i uz predsednikov pritisak.

Tramp napada glasanje putem pošte otkako je počeo da tvrdi da je njegov poraz na predsedničkim izborima 2020. godine rezultat prevare.

Pravosudni organi nisu našli dokaze o prevari koja je uticala na ishod tih izbora, uprkos tome što je pandemija korona virusa povećala udeo birača koji je te godine glasao poštom.

„Mi smo jedina zemlja na svetu koja to radi na taj način. Korumpirani smo do pakla!“, rekao je Tramp prošle nedelje u Beloj kući.

Tramp je tada rekao da je SAVE Act „najveća stvar“ koja čeka na usvajanje u Vašingtonu, uprkos ratu na Bliskom istoku i drugim spoljnopolitičkim problemima.

Predsednik SAD je i avgusta prošle godine kritikovao glasanje poštom.

„Počećemo sa izvršnom naredbom koju upravo pišu najbolji pravnici da bi se okončalo glasanje putem pošte jer je korumpirano. I vreme je da republikanci budu čvršći i zaustave to jer demokrate to žele. To je jedini način da budu izabrani“, rekao je tada Tramp.

Tramp, koji je promenio svoje prebivalište i registraciju birača iz Njujorka na Floridu tokom svog prvog mandata po evidenciji svog okruga nije podneo stalni zahtev za glasanje putem pošte što znači da on mora da zahteva glasački listić poštom za svake izbore.

(Beta)

