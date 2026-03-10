Apel roditeljima i školama da povedu računa o deci koja koriste električne trotinete

Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je danas na roditelje, škole i sve učesnike u obrazovnom sistemu da posebnu pažnju posvete bezbednosti dece prilikom korišćenja lakih električnih vozila, takozvanih električnih trotineta.

U saopštenju se podseća da su električni trotineti u poslednjih nekoliko godina postali sve prisutniji u saobraćaju, a sve češće ih koriste i deca školskog uzrasta, ali da njihova upotreba nosi određene rizike, naročito ukoliko se ne poštuju saobraćajni propisi i pravila bezbednog ponašanja.

„Lakim električnim vozilom na javnim putevima ne sme upravljati lice mlađe od 14 godina, obavezna je upotreba zaštitne biciklističke kacige, a vozači su dužni da se kreću biciklističkim stazama, biciklističkim trakama ili pešačko-biciklističkim stazama gde one postoje. Takođe, nije dozvoljeno prevoziti drugo lice na električnom trotinetu“, ukazala je agencija.

Podaci ukazuju da se deo saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju laka električna vozila odnosi upravo na mlađe učesnike u saobraćaju, što dodatno ukazuje na značaj edukacije i nadzora od strane odraslih.

„Agencija za bezbednost saobraćaja zato upućuje apel roditeljima da razgovaraju sa svojom decom o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, da vode računa o uzrastu deteta i da obezbede upotrebu zaštitne opreme, pre svega biciklističke kacige. Pozivamo škole da, u okviru svojih aktivnosti usmerenih na bezbednost učenika, skrenu pažnju učenicima i roditeljima na pravila bezbedne upotrebe električnih trotineta i na značaj poštovanja saobraćajnih propisa“, piše u saopštenju agencije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com