Apelacioni sud odbio žalbe novosadskih aktivista za ukidanje kućnog pritvora

Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je žalbe za ukidanje kućnog pritvora u kome je petoro članova Pokreta slobodnih građana (PSG) i jedan aktivista, potvrdio je jedan od njihovih branilaca, advokat Željko Kočić.

To su Marija Vasić, Lado Jovović, Mladen Cvijetić, Srđanu Đuriću i Davoru Stefanoviću iz PSG i aktivista grupe Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) Lazar Dinić.

Advokat je kazao novinarima da odbrana „pismeno još nije dobili tu odluku“, te da će ona stići sutra, pa će se znati i tačni razloti za odbijanje žalbe.

„Informacija da su naše žalbe odbijene saopštene su nam na pisarnici. Ostaje nam pisanje ustavnih žalbi Ustavnom sudu i predlog za ukidanje mere Višem sudu u Novom Sadu“, rekao je Kočić novinarima.

U kućnom pritvoru nalaze se Cvijetić, Đurić, Vasić, Jovović i Stefanović iz PSG kao i Dinić, aktivista STAV-a, dok su van države studenti Mila Pajić, Branislav Đorđević, Anja Pitulić, Jovan Dražić, Doroteja Antić i Dejan Bagarić.

Viši sud je ranije odbio da ukine kućni pritvor za šestoro aktivista koji su u njemu od maja, dok je za ostalih šestoro koji su van države, na ponovnom odlučivanju preinačio prvobitnu odluku i presudio da im se ipak sudi u odsustvu.

Iz PSG su saopštili da će se „boriti svim raspoloživim pravnim i političkim sredstvima da ova bizarnost prestane“.

„Ljudi su već gotovo sedam meseci u pritvoru. Ne pristajemo na to da nas zastraše, ne pristajemo da nas zaustave. Mora borba protiv nasilja režima, mora ulica“, dodali su.

Novosadski aktivisti uhapšeni su nakon što je na nacionalnim frekvencijama emitovan snimak razgovora u prostorijama PSG u Novom Sadu, a u kojem se govori o velikom protestu u Beogradu, 15. marta.

Ovaj razgovor je prvo emitovan na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom, da bi sutradan bio predat i tužiocu.

Aktivisti su optuženi za rušenje ustavnog poretka, a režimski mediji ih nazivaju „teroristima“.

Kako su ranije upozoravali branioci osumnjičenih, niz nezakonitih postupaka Bezbednosno-informativne agencije, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), tužilaštva i suda doveli su do hapšenja aktivista i raspisivanja poternice za one koji su van zemlje.

Sam krivični postupak pred Višim javnim tužilaštvom i Višim sudom u Novom Sadu vodi se na osnovu krivične prijave MUP-a, a na osnovu nezakonito pribavljenog snimka navodnog razgovora osumnjičenih, kazali su branioci.

(Beta)

