Apelacioni sud u Beogradu ukinuo pritvor Miši Bačulovu

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je pritvor novosadskom odborniku Miši Bačulovu, rečeno je agenciji Beta u tom sudu.

Veće tog suda usvojilo je žalbu branioca Bačulova i preinačilo rešenje Višeg suda koji mu je odredio pritvor.

Bačulov je bio osumnjičen da je pripremao nasilnu promenu ustavnog uredjenja.

On je prvo bio uhapšen 31. oktobra u Novom Sadu, nakon objavljivanja snimka njegovog razgovora sa medicinskim radnikom, na osnovu kojeg se tvrdilo da je planirao da lažira sopstveno trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Nakon što je 6. novembra pušten da se brani sa slobode, Viši sud u Beogradu, posle žalbe Višeg javnog tužilaštva, ponovo mu je odredio pritvor do 30 dana „da ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku“.

(Beta)

