Apelacioni sud u Beogradu ukinuo pritvor Miši Bačulovu

Veće tog suda usvojilo je žalbu branioca Bačulova i preinačilo rešenje Višeg suda koji mu je odredio pritvor.
Bačulov je bio osumnjičen da je pripremao nasilnu promenu ustavnog uredjenja.
On je prvo bio uhapšen 31. oktobra u Novom Sadu, nakon objavljivanja snimka njegovog razgovora sa medicinskim radnikom, na osnovu kojeg se tvrdilo da je planirao da lažira sopstveno trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Nakon što je 6. novembra pušten da se brani sa slobode, Viši sud u Beogradu, posle žalbe Višeg javnog tužilaštva, ponovo mu je odredio pritvor do 30 dana „da ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku“.
(Beta)
