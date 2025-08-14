Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo rešenje da se aktivistima STAV-a sudi u odsustvu

Apelacioni sud u Novom Sadu usvojio je žalbe branilaca i drugi put ukinuo rešenje Višeg suda u tom gradu da se aktivistima organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti) sudi u odsustvu, saznaje portal Autonomija.

Aktivisti STAV-a Branislav Đorđević, Dejan Bagarić, Mila Pajić, Doroteja Antić, Anja Pitulić i Jovan Dražić, koji su od marta van Srbije, okrivljeni su za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka na osnovu prisluškivanog razgovora, objavljenog na televizijama s nacionalnom frekvencijom.

Branilac Anje Pitulić advokat Željko Kočić potvrdio je za Autonomiju da je odbrana danas primila rešenje Aprelacionog suda, te da bi o predlogu da im se sudi u odsustvu trebalo da ponovo odlučuje prvostepeni organ.

„Apelacioni sud u svom rešenju kaže da je predlog Tužilaštva, pa samim tim i rešenje Višeg suda, da se njima sudi u odsustvu preuranjen i da nisu ispunjeni procesni uslovi u ovom momentu da se njima sudi u odsustvu. Sada Viši sud u ponovljenom postupku mora da vodi računa o ovim ukazima Apelacionog suda te da donese novo rešenje”, naveo je Kočić.

On je precizirao da je pravno moguće da sada Viši sud ponovo donese rešenje da im se sudi u odsustvu, na šta bi odbrana imala pravo žalbe, ili da odbije predlog da im se sudi u odsustvu, na šta bi onda tužilaštvo imalo pravo na žalbu.

To će biti treća odluka po ovom predlogu tužilaštva, koji je podnet 12. maja, a na koji je u prethodna dva puta bilo različitih odluka Višeg i Apelacionog suda.

„Zanimljivo je da je Viši sud prvo odbio, pa usvojio predlog za suđenje u odsustvu, a Apelacioni postupao kontra – prvo usvojio, pa odbio. Kao advokatu mi je teško da shvatim takav ‘pravni rolerkoster'“, naveo je Kočić.

Kočić je branilac aktivista Pokreta slobodnih građana (PSG) Lada Jovovića i Srđana Đurića, koji se trenutno po istoj optužnici nalaze u kućnom pritvoru, kao i aktivisti PSG profesorka Marija Vasić, Mladen Cvijetić i Davor Stefanović, te aktivista STAV Lazar Dinić.

„Suđenje u odsustvu je samo izuzetak, u ovom momentu ne može biti zakazan glavni pretres niti bilo šta drugo. To je sad problem zato što imamo još šest optuženih u kućnom pritvoru“, naveo je Kočić.

(Beta)

