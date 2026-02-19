Apelacioni sud ukinuo odluku o potvrđivanju optužnice za nadstrešnicu

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je odluku o potvrđivanju optužnice Višeg tužilaštva u Beogradu za pad nadstrešnice sa zgrade železničke stanice u Novom Sadu i naložio da se o njoj ponovo odlučuje.

Kako je preneo istraživački portal KRIK, optužnica je podneta u martu prošle godine, a njome se tri osobe terete da su odobrile da stanica bude otvorena iako su znali da radovi na zgradi nisu završeni, da nije stabilna i da njeno korišćenje može da ugrozi živote ljudi.

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu suda, uvažene su žalbe advokata i optužene Slobodanke Katanić, menadžerke državne kompanije „Infrastrukture Železnice Srbije“.

Glavni razlog takve odluke je, kako prenosi KRIK, to što prvostepeni sud koji je potvrdio optužnicu nije utvrdio da li je optužnicu podneo ovlašćeni tužilac, piše u saopštenju, ali se ne navodi više detalja.

To je drugi put da je apelacija ukinula odluku o potvrđivanju optužnice, i to iz istih razloga, koju je podnelo beogradsko Više tužilaštvo, ali je predmet potom prosledilo Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Optužnicom su, osim Katanić, obuhvaćeni i predsednik i članica Komisije za tehnički pregled novosadske stanice Milutin Savović i Biljana Krstić, a svi se terete za nesavestan rad, zloupotrebu službenog položaja i teško delo protiv opšte sigurnosti.

KRIK navodi da je imao uvid u optužnicu u kojoj piše da je Katanić bila zadužena da koordinira i prati projekat rekonstrukcije pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom u koji je spadala i rekonstrukcija zgrade u Novom Sadu.

Tužilaštvo tvrdi da je Katanić znala da izveštaj o tehničkom pregledu koji su sačinili drugo dvoje optuženih nije urađen kako je trebalo, kao i da radovi na stanici nisu završeni, ali je ipak donela rešenje o tome da se napravi komisija koja će da odluči da za putnike otvori deo zgrade na kome je nadstrešnica.

Ona, piše u optužnici, nije upozorila nadležne da objekat i dalje nije završen.

Komisija, čiji je Savović bio predsednik, a Krstić članica, imala je zadatak da izvrši tehnički pregled izvedenih radova na staničnoj zgradi i utvrdi da su ispunjeni svi uslovi koji su neophodni da se ona koristi, piše u optužnici.

Tužilaštvo tvrdi da Savović i Krstić, u okviru svoje struke i nadležnosti, to nisu učinili kako treba. U optužnici se navodi da su pregled radili iako je rekonstrukcija zgrade još bila u toku i nisu prekontrolisali da li su radovi na zgradi izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i drugom dokumentacijom na osnovu koje se objekat rekonstruisao.

Osim tog, za pad nadstrešnice vodi se i postupak pred tužilaštvom u Novom Sadu, a Javno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi finansijski istragu koja se tiče projekta rekonstrukcije pruge.

U okviru istrage koju vodi Više tužilaštvo u Novom Sadu krajem novembra 2024. bio je uhapšen i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić, a iako je tužilaštvo podiglo optužnicu, sud je, krajem decembra prošle godine, obustavio postupak protiv njega i još nekoliko osoba zbog nedostatka dokaza.

Od prvog avgusta prošle godine JTOK proverava finansijske zloupotrebe u projektu modernizacije i rekonstrukcije pruge od Beograda do granice sa Mađarskom, a u koji spada i obnavljanje zgrade stanice u Novom Sadu.

Tom istragom je, osim Vesića, obuhvaćen i bivši ministar Tomislav Momirović koji je bio uhapšen i šest meseci proveo u pritvoru, a tužilaštvo sumnja da su svi osumnjičeni zajedno oštetili državni budžet za 115 miliona dolara.

(Beta)

