Apostolović: Počećemo dijalog sa EK o usvojenim pravosudnim zakonima, to je naša obaveza

Šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji (EU) Danijel Apostolović rekao je danas da će vlasti otpočeti dijalog sa Evropskom komisijom (EK), povodom nedavnog usvojenog seta paravosudnih zakona, poznatih kao „Mrdićevi“, podsetivši da je Srbija država kandidat za prijem u EU.

„To je svakako i naša obaveza. Verujem da ćemo zatražiti i mišljenje, odnosno analizu Venecijanske komisije“, rekao je Apostolović koji je predsedavao juče prvom sastanku Operativnog tima za pristupanje Srbije EU.

U izjavi za Radio televiziju Srbije (RTS) on je još rekao: „Spremni smo i otvoreni za dijalog i to je poruka koju smo preneli Briselu“.

Dodao je da veruje u kompromisno rešenje povodom ovih zakona, koji su naišli na veliku kritiku u domaćoj javnosti, ali i evropskih institucija, pa ih je evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocenila kao korak nazad na putu Srbije ka EU.

Apostolović je naglasio da su prelazna merila iz oblasti vladavine prava jedan od ključnih zadataka.

„Imamo konkretne obaveze, zakone, akcione planove i strategije koje Ministarstvo pravde treba da usvoji. Veliki broj zakona je u javnoj raspravi ili na komentarima EK. Važno nam je da ova merila ispunimo što pre, jer ako se bude govorilo o ubrzanom članstvu, minimum bi bilo ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja 23 i 24“, naglasio je Apostolović.

Naveo je da je jedan od glavnih ciljeva Operativnog tima i sprovođenje preporuka iz godišnjeg izveštaja Evropske komisije.

„Naš cilj je da ovogodišnji izveštaj EK, koji će biti objavljen u oktobru, bude znatno bolji, sa znatno boljim ocenama od prošlogodišnjeg. Čitamo svaku preporuku i definišemo šta tačno Komisija očekuje od nas“, rekao je Apostolović.

(Beta)

