Aragči: Iran nema nameru da pregovara, to bi značilo da priznaje poraz

Iran nema nameru da pregovara već će nastaviti otpor, izjavio je večeras šef iranske diplomatije Abas Argči na državnoj televiziji.

Aragči je to rekao aludirajući na pregovore koje je američki predsednik Donald Tramp (Trump) pomenuo pre dva dana, a koje Teheran odbija.

„Govoriti sada o pregovorima bilo bi ravno priznavanju poraza“, rekao je iranski ministar.

Islamska Republika želi „da okonča rat pod svojim uslovima, kako se to nikada više ne bi ponovilo“, dodao je Aragči.

Portparol iranske vojske ismejao je u sredu pokušaje SAD) da postignu sporazum o prekidu vatre, dovodeći u pitanje da li plan od 15 tačaka koji je predložio Vašington ima šanse za uspeh.

Tramp je rekao da američki zvaničnici pregovaraju sa Iranom o planu, ali je portparol Ebrahim Zolfagari, u video-saopštenju koje je emitovala državna televizija, sugerisao da nije bilo nikakvih razgovora.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com