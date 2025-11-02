Arhiv javnih skupova: Na komemorativnom skupu u Novom Sadu bilo 110 hiljada ljudi

Na komemorativnom skupu u Novom Sadu, povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, u trenutku odavanja pošte u subotu u 12 časova bilo je oko 110.000 ljudi, saopštio je danas Arhiv javnih skupova.

„Prema evidenciji Arhiva javnih skupova, reč je o najvećem skupu ikada održanom u Novom Sadu, dvostruko većem od dosad najmasovnijeg skupa podrške predsedniku Vučiću, održanog 12. aprila ove godine u Beogradu“, objavili su na društvenoj mreži Fejsbuk.

Naveli su da ta procena ne obuhvata građane koji su u to vreme bili zaglavljeni na prilaznim putevima ka Novom Sadu.

Ministarstvo unutrašnjih je saopštilo da je na vrhuncu skupa, između 11.52 i 12.08 sati bilo 39.000 ljudi.

