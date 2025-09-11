Arhiv javnih skupova pozvao direktora policije da objavi podatke o skupovima protiv blokada

Neformalna organizacija „Arhiv javnih skupova“ pozvala je danas direktora policije Dragana Vasiljevića da dostavi javnosti spisak 111 mesta u kojima su skupovi protiv blokada održani i službene beleške o prebrojanim učesnicima na terenu.

„Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je 7. septembra širom Srbije održano 111 skupova pod nazivom ‘Stop blokadama’, na kojima je prisustvovalo tačno 126.399 građana. Broj je saopšten bez spiska mesta u kojima su se skupovi održali i bez podataka o broju učesnika na svakom pojedinačnom skupu“, saopštili su iz Arhiva na društvenoj mreži Fejsbuk.

Naveli su da se na zvaničnom sajtu Centra za društvenu stabilnost, organizacije koja je prijavila sve ove skupove Ministarstvu unutrašnjih poslova, ne može pronaći nikakav podatak o toj akciji, niti vest da je takva akcija uopšte sprovedena.

„Ni posle nekoliko dana od njenog završetka, na profilima ove organizacije na društvenim mrežama takođe nema nikakvih informacija niti vizuelne dokumentacije o ovim skupovima, osim kratkog promotivnog video klipa iz Kaća i spiska od 40 gradova sa lokacijom i vremenom okupljanja“, kazali su iz Arhiva skupova.

(Beta)

