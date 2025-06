Arsenijević potvrdio da je oružje zaplenjeno na njegovom imanju, ali tvrdi da je podmetnuto

Predsednik stranke Srpska demokratija Aleksandar Arsenijević je potvrdio da je oružje koje je danas zaplenila kosovska policija u selu Valač na severu Kosova i Metohije, bilo na njegovom imanju, ali je demantovao da je oružje njegovo i tvrdi da je podmetnuto.

Arsenijević je za portal Kossev rekao da je „zaprepašćen“ slikama koje je video u medijima tokom pretresa njegovog imanja, dodavši da nije tamo jer je na putovanju.

Izričito tvrdi da naoružanje koje je tu nađeno nije njegovo i, kako navodi, „nema sumnju da je u pitanju – podmetačina“.

„To je štala koja je otvorena non-stop, mogao je da podmetne ko god je hteo. Ovo je nameštaljka za proterivanje, očigledno je“, ocenio je Arsenijević.

Dodao je da mu je posebno simptomatično što se pretresi vrše kad on nije tu, i zbog toga sumnja da je to pokušaj da ga „fizički odstrane s Kosova“.

„Pravo je čudo da se to dešava baš kada nisam tu, u petak sam otišao. Imali su evidenciju da sam otišao i eto da na neki način pokušaju da me diskredituju, da me uplaše da se kući ne vratim, da me fizički odstrane“, naveo je on.

Arsenijević je, kako prenosi Kossev, rekao da je zatečen i šokiran ai da nije „toliko glup da sebi dozvoljava ovako nešto“.

„Prosta stvar. Nisam tolika budala, i da imam nešto, pa da stavljam na svoju imovinu. Nisam toliko glup“, dodao je.

Arsenijević tvrdi da su prošle godine, dok je konje držao na Malom Zvečanu, u tri kuće u tom naselju ušle nepoznate osobe za koje se sumnjalo da su iz policije.

„Rasturili su tri kuće na Malom Zvečanu i kada su te porodice htele da prijave slučaj, rečeno im je: ‘Ako nije ništa ukradeno – nema slučaja’ „, tvrdi Arsenijević.

Takođe tvrdi da je par puta lično zameniku komandira kosovske policije za Sever, Vetonu Eljšaniju, govorio da se dešavaju premetačine i da je, kako kaže, sumnjao da neko želi da i njemu nešto podmetne.

Policija ga je danas zvala da dođe kući, ali je on rekao da nije mogao da se odazove zbog porodičnog putovanja na kojem je treći dan.

O tome šta će dalje, rekao je, konsultovaće se sa stranačkim kolegama i s pravnim timom, navodeći da je nevin i da to može da brani na svim sudovima.

„Ja želim kući da se vratim, svom domu, nemam šta da krijem. Ova ujdurma će se završiti višegodišnjim pritvorom i toga me je strah. Inače, svoju nevinost moga da branim na svim sudovima“, kazao je Arsenijević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com