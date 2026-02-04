Atentator na Trampa na Floridi osuđen na doživotni zatvor

Na doživotni zatvor je u sredu osuđen čovek koji se spremao da ubije Donalda Trampa na golf terenu na Floridi 2024. godine u vreme kada je Tramp bio predsednički kandidat.

Okružna sudija SAD Ajlin Kenon izrekla je kaznu Rajanu Rutu (Ryan Routh, 59) u istoj sudnici u Fort Pirsu gde je u septembru nastao haos pošto je on pokušao da se izbode pošto su ga porotnici proglasili krivim po svim tačkama optužnice.

Rut je osuđen zbog pokušaja atentata na važnog predsedničkog kandidata, upotrebe vatrenog oružja u cilju izvršenja zločina, napada na federalnog službenika koji ga je sprečio da puca, posedovanja vatrenog oružja kao zločinac i upotrebe pištolja sa oštećenim serijskim brojem.

Sudija mu je izrekla kaznu: doživotni zatvor bez uslovnog otpusta, plus sedam godina zatvora zbog ilegalnog posedovanje oružja. Osuđen je za još tri povezana krivična dela, a kazne će teći istovremeno.

Advokat odbrane Martin L. Rot tvrdio je da je njegov branjenik „u trenutku istine odlučio da ne povuče obarač“ i ne ubije Trampa mada je skriven u žbunju bio spreman za to.

U saopštenju na društvenoj platformi X, državna tužiteljka SAD Pam Bondi je zahvalila tužiocima što su postigli da Rut „više nikada neće izaći na slobodu“.

„Gnusni pokušaj atentata Rajana Ruta na predsednika Trampa nije bio samo napad na našeg predsednika – to je bio direktan napad na ceo naš demokratski sistem“, rekla je Bondi.

„Rut se i dalje ne kaje zbog svog zločina, nije se izvinio za živote koje je ugrozio, a njegov život pokazuje njegovo gotovo potpuno nepoštovanje zakona“, rekli su tužioci u dopisu o izricanju presude.

Njegov advokat odbrane tražio je kaznu od 20 godina zatvora plus obaveznih sedam zbog pištolja.

„Optuženom nedostaju dve nedelje do šezdeset godina“, napisao je Rut u podnesku moleći da mu kraća kazna omogući da se bar u dalekoj budućnosti nada slobodi.

Tužioci su rekli da je Rut nedeljama planirao da ubije Trampa pre nego što je usmerio pušku kroz žbunje dok je republikanski predsednički kandidat igrao golf 15. septembra 2024. godine u svom kantri klubu u Vest Palm Biču.

Na suđenju, agent Tajne službe koji je pomagao u zaštiti Trampa na terenu za golf svedočio je da je ugledao Ruta pre nego što se Tramp pojavio. Rut je usmerio pušku na agenta koji je otvorio vatru, zbog čega je Rut ispustio oružje i pobegao bez ispaljenog metka.

Rut ima više prethodnih krivičnih osuda, uključujući posedovanje ukradene robe, i niz objava na internetu o tome kako prezire Trampa iako je jednom glasao za njega.

(Beta)

