Australija i Novi Zeland jačaju vojnu saradnju nakon kineskih vežbi u Tasmanskom moru

Premijer Novog Zelanda Kristofer Lakson (Cristopher Luxon) izjavio je danas da želi bližu vojnu saradnju sa Australijom povodom kineskih vojnih vežbi u blizini.

Lakson je u Kvinstaunu ugostio premijera Australije Entonija Albaneza (Anthony Albanese), a razgovarali su o bližoj saradnji svojih vojski.

„U fokusu nam je interoperabilnost s Australijom. Želimo da budemo multiplikator snaga“, izjavio je Lakson novinarima, koji smatra Australiju za svog jedinog saveznika.

Sastanak dvojice lidera organizovan je pošto je kineska Ratna mornarica u februaru ove godine ispalila oružje u Tasmanskom moru između Australije i Novog Zelanda, čime je primorala komercijalne avio-kompanije da preusmere letove.

Kina obično ne izvodi vojne vežbe toliko južno, a misija koja je delimično obišla Australiju smatra se za demonstraciju rastućeg vojnog dometa Pekinga.

Albaniz je u julu rekao da se požalio predsedniku Kine Si Đinpingu zbog nedostatka obaveštenja koje su Kinezi dali o vežbi, na šta je Si rekao da njih izvodi i Australija u Južnom kineskom moru.

Lakson i Albaniz su zaključili da se njihove zemlje suočavaju sa najopasnijim vojnim prilikama u poslednjih nekoliko decenija i da je njihov savez ključan u zaštiti i unapređenju zajedničkih interesa u regionu, navodi se u zajedničkom saopštenju.

„Naravno, geostrateška konkurencija, posebno između velikih sila, je nešto o čemu zemlje poput Australije i Novog Zelanda razgovaraju zajedno i mi politički sarađujemo“, rekao je Albaniz.

Lakson je rekao da su dve zemlje slično pristupile bilateralnim odnosima sa Kinom.

„Kina je važna svetska sila. Važno je da možemo da se angažujemo“, rekao je on i dodao da dobri partneri ne treba da se plaše razgovora o najtežim temama.

(Beta)

