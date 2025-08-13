Austrijski kancelar počeo posetu Srbiji, sastao se sa Macutom

Kancelar Austrije Kristijan Štoker sastao se jutros u Palati Srbija sa premijerom Srbije Đurom Macutom koji mu je prethodno priredio svečani doček uz intoniranje himni i smotru garde.

Sastankom sa Macutom, Štoker je počeo jednodnevnu posetu Srbiji tokom koje će sa najvišim državnim zvaničnicima razgovarati o procesu pristupanja Srbije EU i jačanju ekonomske saradnje.

Posle razgovora sa premijerom predvišen je plenarni sastanak delegacija dve vlade a potom sastanak Štokera sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i zajedničko obraćanje medijima.

(Beta)

