Austrijski kancelar sutra u Beogradu o pristupanju EU, ekonomskoj saradnji

Austrijski kancelar Kristijan Štoker razgovaraće sutra u Palati Srbije u Beogradu sa najvišim zvaničnicima, a u centru pažnje biće proces pristupanja EU i jačanje ekonomske saradnje.

Po najavama iz Beča, Štoker će se u Beogradu sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom. Planirani su i razgovori u vezi sa Ekspo 2027, pored drugih sa ministarkom privrede Adrijanom Mesarović, prenosi austrijski portal Oe24.

U Beču se podseća da Srbija koja ima status kandidata za članstvo u EU od 2012, a pregovara od 2014, pre prijema u EU mora da normalizuje odnose sa Kosovom.

Oe24 prenosi nedavnu izjavu ministra za evropske poslove Nemanje Starovića za austrijsku agenciju APA da Beograd želi da normalizuje odnose sa Prištinom i da je Srbija spremna da napravi „vrlo teške kompromise“.

U uredu saveznog kancelara se ističe da Austrija od samog početka podržava Srbiju na putu ka članstvu u EU, ali da je sada važno ubrzati neophodne reforme kako bi se mogli preduzeti konkretni naredni koraci u procesu pristupanja.

To uključuje i napredak u dijalogu Beograda i Prištine, koji je ključan za obe države i od suštinskog značaja za stabilnost čitavog regiona. Takođe je jasno da ne može biti kompromisa na putu ka članstvu u EU, na primer u oblastima vladavine prava, slobode okupljanja, ili zaštite ljudskih i manjinskih prava, piše Oe24.

Ukazuje se takođe da Srbija ne sprovodi sankcije EU protiv Rusije i da predsednik Vučić održava izuzetno prijateljske odnose sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali i prenosi izjava Starovića da bi Srbija bila spremna da u potpunosti primeni sankcije EU „kada članstvo u EU bude na vidiku“, odnosno nekoliko meseci pre datuma pristupanja.

Austrija i druge članice EU, posebno imajući u vidu ruski agresorski rat protiv Ukrajine, ne žele da politički izgube iz vida Zapadni Balkan i žele da ga čvršće vežu za EU. Plaše se destabilizacije regiona i ne žele da Zapadni Balkan prepuste drugim akterima, poput Rusije, Kine i arapskih zemalja. U tu svrhu, Austrija je pokrenula platformu „Prijatelji Zapadnog Balkana“ – neformalnu grupu u kojoj su i Grčka, Hrvatska, Slovenija, Slovačka i Češka, a koja se zalaže za brzo i konkretno napredovanje ka punopravnom članstvu šest zapadnobalkanskih država, podseća bečki portal.

Tokom posete austrijskog kancelara Beogradu najavljeno je i potpisivanje sporazuma o produbljenju ekonomske saradnje.

Austrija je treći najveći investitor u Srbiji, a Srbija je najveći trgovinski partner Austrije na Zapadnom Balkanu, navodi kabinet kancelara.

Obim trgovinske razmene, prema podacima austrijske strane, prošle godine je dostigao rekordnih 1,96 milijardi evra, dok je izvoz Austrije u Srbiju, u poredjenju sa 2023. prošle godine porastao za 3,1 odsto na 1,1 milijardu evra.

Štoker će se u Beogradu sastati i sa austrijskim reprezentativcem, novim igračem Crvene Zvezde Markom Arnautovičem.

„Arnautović je dokaz snažne ljudske povezanosti Austrije i Srbije. Našu zemlju je Arnautović mnogo zadužio. Kao rekordni reprezentativac i sportska dika Austrije on je obeležio austrijski fudbal, oduševio generacije navijača i inspirisao mlade telente. Raduje me što ću ga iduće nedelje sresti u Beogradu“, istakao je Štoker uoči posete regionu, prvoj poseti Zapadnom Balkanu od stupanja na dužnost.

Iz kabineta austrijskog kancelara navodi se i da Zapadni Balkan nije blizak Austriji samo geografski, već i istorijski, kulturalno i pre svega ljudski.

Više od pola miliona ljudi koji žive u Austriji poreklom su iz regiona, dok srpska dijaspora u Austriji broji oko 300.000 ljudi, od kojih je približno 122.000 državljana Srbije, dodaje se.

Štoker u Beograd dolazi iz Podgorice gde je danas imao sastanak sa predsednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem.

(Beta)

