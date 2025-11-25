Autentično tumačenje o rušenju Generalštaba ostaje na dnevnom redu

Poslanica Jelena Jerinić rekla je da traže povlačenje tog tumačenja, jer ovo nije slučaj za skupštinu već za Ustavni sud, od kojeg su i tražili mišljenje, jer se vlast, kako smatra, obavezala da za nekog očisti prostor u Kneza Miloša što jako podseća na početak izgradnje Beograda na vodi kada su čistili zemljište za račun navodnog arapskog investitora.

„Na prostoru koji biste sada da očistite je Generalštab, Kamena palata, Kasarna 7. puka, Vaznesenjska crkva, SKC, JDP, Kluz, Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova“, rekla je Jerinić i pozvala poslanike da odbace takav plan, što oni nisu učinili.

(Beta)

