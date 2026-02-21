Autobus s turistima iz Kine propao kroz led na ruskom jezeru Bajkal, poginulo osmoro

Autobus s turistima iz Kine je propao kroz led na ruskom jezeru Bajkal, pri čemu je poginulo osmoro, saopštili su danas zvaničnici.

Jedan od kineskih turista uspeo je da pobegne iz autobusa koji je zaleđeno jezero prelazio u petak, napisao je regionalni guverner Irkutska Igor Kobzev u Telegram postu. Rekao je da je među poginulima sedam kineskih turista i vozač.

Autobus je propao u ledenu pukotinu širine tri metra, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije.

Jezero je duboko 18 metara na mestu nesreće, dodalo je Ministarstvo koje kaže da su spasioci koristili podvodne kamere tokom potrage.

Regionalno tužilaštvo je saopštilo da je pokrenuta krivična istraga.

Turistička kancelarija Irkutska je danas izvestila da je autobusku turu vodio neregistrovani operater.

Bajkalsko jezero, najdublje slatkovodno jezero na svetu, jedna je od ključnih turističkih atrakcija Rusije.

U Rusiji je poslednjih godina naglo porastao broj posetilaca iz Kine pošto su Moskva i Peking uzajamno uveli bezvizni režim.

(Beta)

