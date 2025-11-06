Autoprevoznik Jaćimović o policijskom zadržavanju autobusa: Odmazda zbog pomoći studentima

Policijsko zadržavanje i poslednjeg, osmog autobusa predstavlja odmazdu zbog angažmana i pomoći studentima i građanima koji prethodnih godinu dana protestuju i traže odgovornost za pad nastrešnice, izjavio je danas Milan Jaćimović, sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića.

On je rekao agenciji Beta da su ostali bez sredstava za rad pošto je policija zadržala njihov poslednji autobus u servisu u kojem je juče izvršen vanredni tehnički pregled.

„Jedan je u novosadskom GSP-u, tri su u Beogradu na Makišu i evo ga sad još jedan. Gde će ga odvesti to ne znam, ali je oduzet od strane Interpola“, rekao je Jaćimović.

Podsetio je da su dva njihova autobusa ranije oštećena pošto su na njima polupane šoferšajbne i isečene gume.

Dodao je da su im posle oduzimanja autobusa i isključivanja iz saobraćaja, policajci juče „otvoreno rekli“ da će ih sprečiti da voze na proteste.

„Juče su nam policajci rekli da naš nijedan autobus nije dobrodošao u Beograd i da će svaki koji bude ušao u Beograd, biti oduzet. I danas su nam to ponovili kada smo otišli po ključeve. Sve su nam oduzeli što su mogli, juče nam je više od 400.000 dinara kazni napisano, ko zna koliko će danas još napisati. Ovo je odmazda kako bi nas ugasili“, rekao je Milan Jaćimović.

On je sa ocem danas ponovo išao u policijsku stanicu da bi dobio potvrdu da je autobus zaplenjen po Interpolovoj poternici.

„Danas smo već bili u stanici saobraćajne policije u Šajkaškoj ulici u Novom Sadu, gde smo preuzeli ključeve, da bi nas u servisu u kojem je juče rađen vanredni tehnički pregled ponovo sačekala patrola saobraćajne policije koja nam nije dozvolila da izađemo iz servisa, niti da odvezemo autobus“, kazao je Jaćimović.

(Beta)

