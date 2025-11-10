Autoprevoznik Milomir Jaćimović i njegov sin stupili u štrajk glađu

Autoprevoznik Milomir Jaćimović i njegov sin Milan su, su nešto posle 10 časova, stupili u štrajk glađu na ulazu u zgradu Pokrajinske vlade u Novom Sadu, zahtevajući da mu policija vrati oduzete autobuse i da budu odbačene kazne koje je dobio prethodnih dana zbog podrške studentima.

Jaćimović je novinarima pred početak štrajka rekao da „ništa ni od koga ne očekuje“.

„Mnogi su neutralni, sede u stanovima, verovatno im je dobro. Ja im ne zameram, ali meni nije dobro i ja sam ovde gde sam“, naveo je Jaćimović.

Iako smatra da je u pitanju odmazda zbog podrške studentima, on je rekao je i da bi opet podržao „tu decu“.

Autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću se u štrajku glađu pridružio i njegov šesnaestogodišnji sin.

„To dete nema nikog sem mene“, rekao je novinarima.

Jaćimović ima dva zahteva – da mu vrate oduzete autobuse i da budu rešene kazne i prijave koje je dobio poslednjih dana.

Kaže da kazne koje su mu ispisane dostižu milionske iznose, te da ih ne može podmiriti čak i kada bi prodao sve što poseduje.

Jaćimović je planirao da podigne šator na ulazu u zgradu, ali je obezbeđenje tražilo da se pomeri nekoliko metara dalje, na parking ispred glavnog ulaza, da bi na kraju šator bio podignut na trotoaru.

Sve to pratio je veliki broj građana koji su došli da mu daju podršku.

Jaćimović se za štrajk glađu odlučio zbog toga što su mu oduzeti svi autobusi i ispisane su mu višemilionske kazne čime je, kako je i sam rekao, onemogućen da radi i zarađuje za život.

Juče je, u znak podrške Jaćimoviću, organizovana blokada perona Međumesne autobuske stanice i raskrsnice kod Železničke stanice u Novom Sadu koja je završena u 16 časova.

Protestu podrške tom autoprevozniku počeo je na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Pavla Papa, ispred zgrade policije i Bezbednosno-informativne agencije, da bi zatim građani prošetali do Železničke stanice i blokirali tu raskrsnicu i izlaz iz Međumesne autobuske stanice koja se nalazi neposredno kraj Železničke.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com