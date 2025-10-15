Avganistan i Pakistan dogovorili primirje od 48 časova, nakon višednevnih krvavih sukoba

Avganistan i Pakistan dogovorili su danas dvodnevno primirje posle jednih od najozbiljnijih oružanih sukoba na njihovim granicama u poslednjih više godina a u kojima su poginule desetine ljudi.

Primirje je stupilo na snagu u 15.00 po srednje-evropskom vremenu danas, ubrzo pošto su dve zemlje objavile da je postignut dogovor, a svaka zemlja je tvrdila da je ona druga od nje tražila da se prekine novo rasplamsavanje nasilja.

Talibanska vlada pozvala je avganistansku vladu da poštuje primirje, rekao je portparol talibana Zabihulah Mudžahid u objavi na mreži Iks.

S druge strane pakistansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će tokom primirja dve strane „iskreno nastojati da nađu pozitivno rešenje za ovaj kompleksan ali rešiv problem, kroz konstruktivan dijalog“.

Pre proglašenja primirja Kabul i Islamabad su se uzajamno optuživali da su danas pokrenuli nove napade na granici.

A prema pakistanskim bezbednosnim izvorima Pakistan je takođe sproveo „precizne udare“ na Kabul.

Dve eksplozije odjeknule su danas u centru glavnog grada Avganistana, preneli su izvori Frans presa.

Novi ciklus nasilja između dve zemlje koje imaju zategnute odnose, izazvan je eksplozijama koje su se desile u Kabulu i na jugoistoku zemlje u četvrtak. Talibanska vlada pripisala ih je Pakistanu i potom pokrenula vojnu operaciju na granici.

Za današnje eksplozije talibanska vlada nije optužila Pakistan, ali je potvrdila da je eksplodirala cisterna i elektro transformator, bez dodatnih detalja.

Pakistan je danas saopštio da je tokom noći ubijeno oko 50 pripadnika avganistanskih snaga bezbednosti i militanata u novim sukobima na granici.

Pakistan optužuje Avganistan da pruža utočište naoružanim grupama, što su tamošnje vlasti odbacile. Pakistan se bori protiv napada militanata, koji su se povećali od 2021. godine kada su talibani preuzeli vlast u Avganistanu.

„Suverenitet zemlje će biti odbranjen po svaku cenu“, naveo je danas pakistanski premijer Šebaz Šarif u saopštenju.

Ali sa avganistanske strane zvaničnici su rekli da je ubijeno više od 10 civila i da je više od 100 povređeno u oblasti Spin Boldak, a da su među avganistanskim snagama ubijena „dva ili tri borca“.

Pogranične oblasti Pakistana pogođene su nasiljem još od 1979. godine, kada je zemlja postala prva linija fronta u ratu protiv Sovjetskog Saveza koji su podržavale SAD.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com