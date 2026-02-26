Avganistan napao vojne položaje Pakistana

Avganistanska vojska je danas saopštila da je zauzela nekoliko baza i drugih objekata pakistanske vojske kako bi uzvratila na pakistanske napade iz vazduha na avganistanska pogranična područja ove nedelje, što je novo zaoštravanje ionako napetih odnosa.

U saopštenju koje je izdala medijska kancelarija avganistanskog vojnog korpusa na istoku navodi se da su „teški sukobi“ počeli večeras „kao odgovor na nedavne vazdušne napade koje su izvele pakistanske snage“ u istočnom Avganistanu.

Nije bilo neposrednih informacija o žrtvama niti je pakistanska vojska saopštila bilo šta.

Granica dve zemlje dugačka 2.611 kilometara naziva se „Linija Durand“, ali je Avganistan nije formalno priznao.

Portparol avganistanske vlade Zabihulah Mudžahid je rekao da je zauzeto najmanje pet položaja pakistanske vojske, a Direktorat za informisanje istočne avganistanske provincije Nangarhar saopštio da su avganistanske snage zauzele čak 17 pakistanskih vojnih položaja.

Pakistanske lokalne vlasti i dva visoka bezbednosna zvaničnika rekli su da su pakistanske snage odgovorile na „neizazovu vatru“ ciljajući avganistanske položaje sa kojih je došla artiljerijska paljba.

Po rečima zvaničnika pakistanske lokalne administracije, razmena vatre je počela u okrugu Hajber duž granice, a kasnije se proširila na najmanje četiri druga okruga.

Tenzije između dva suseda su već mesecima visoke, a u smrtonosnim graničnim sukobima u oktobru su poginule desetine vojnika, civila i osumnjičenih militanata.

Nasilje je usledilo nakon eksplozija u Kabulu za koje su avganistanski zvaničnici okrivili Pakistan.

Islamabad je u to vreme izvodio napade duboko u Avganistanu ciljajući skrovišta militanata.

Primirje između dve države, postignuto uz posredovanje Katara, uglavnom se održalo, ali i dalje ima povremene razmene vatre preko granice. Nekoliko rundi mirovnih pregovora u novembru nije uspelo da donese formalan sporazum.

U nedelju je pakistanska vojska izvela napade duž granice sa Avganistanom, saopštivši da je ubila najmanje 70 ekstremista.

Avganistan je odbacio ovu tvrdnju, navodeći da su desetine civila ubijene, uključujući žene i decu.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da su pogođena „razna civilna područja“ u istočnom Avganistanu, uključujući versku medresu i nekoliko kuća.

Ministarstvo je saopštilo da su napadi predstavljali kršenje vazdušnog prostora i suvereniteta Avganistana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com