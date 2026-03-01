Avganistan sprečio napade Pakistana na bivšu američku vojnu bazu

Avganistan je sprečio pokušaje napada Pakistana na vazduhoplovnu bazu Bagram, bivšu američku vojnu bazu, saopštile su danas vlasti.

Sedište provincije Parvan u kojoj se nalazi baza Bagram saopštilo je da je nekoliko pakistanskih vojnih aviona ušlo u avganistanski vazdušni prostor „i pokušalo da bombarduje vazduhoplovnu bazu Bagram“ oko pet časova ujutru.

U saopštenju se navodi da su avganistanske snage odgovorile „protivvazdušnim i raketnim odbrambenim sistemima“ i da su uspele da spreče napad.

Bagram je bio najveća vojna baza Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Avganistanu, a talibani su je preuzeli dok su uspostavljali kontrolu nad zemljom 2021. godine.

Predsednik SAD Donald Tramp je prošle godine nagovestio da želi ponovo američku vojsku u toj bazi.

Sukobi Avganistana i Pakistana zaoštreni su od četvrtka, kada je Kabul izveo veliki prekogranični napad kao odgovor za prošlonedeljni pakistanski napad.

Pakistan je saopštio da su cilj vazdušnog napada bili zabranjeni pakistanski talibani (TTP), dok Avganistan tvrdi da su ubijeni civili.

Ministar odbrane Pakistana Havadža Mohamed Asif izjavio je nakon tog napada da je „naše strpljenje sada isteklo“ i da su dve države sada u „otvorenom ratu“.

Svaka zemlja tvrdi da je ubila više stotina civila druge strane, dok Vlade dve zemlje procenjuju da je broj tih žrtava značajno manji.

Dva pakistanska bezbednosna zvaničnika saopštila su danas da njihova vojska i dalje kontroliše ključne avganistanske položaje i područje od 32 kvadratna kilometra u južnom sektoru Žob blizu provincije Kandahar, što je Vlada u Kabulu odbacila.

Avganistanski zvaničnici su rekli da su napadi nastavljeni tokom noći i u pograničnim područjima.

Portparol policije provincije Nangarhar Said Tajeb Hamad rekao je da su protivvazdušne rakete korišćene iz glavnog grada provincije Džalalabada i okolnih područja na pakistanske borbene avione, koji su jutros leteli iznad njih.

Portparol Ministarstva odbrane Enajatulah Hovarazmi rekao je da je avganistanska vojska tokom noći pokrenula kontranapade snajperima preko granice iz provincija Nangarhar, Paktija, Host i Kandahar.

On je dodao da su oborena dva pakistanska drona, kao i da je desetine vojnika ubijeno.

(Beta)

