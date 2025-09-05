Avgust rekordan po broju napada na novinare i medije

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) je saopštilo da je u avgustu zabeležilo ukupno 46 incidenata protiv novinara i drugih medijskih radnika što je rekordan broj za mesec dana ove godine.

U saopštenju piše da se najveći broj fizičkih napada dogodilo tokom građanskih protesta organizovanih širom Srbije.

NUNS ukazuje da posebno zabrinjava „nastavak napada i neprimerenog postupanja policije“.

„Samo u ovom mesecu zabeleženo je 25 fizičkih napada, među kojima je čak 14 napada od strane policijskih službenika!“, navodi Udruženje.

NUNS je naveo da je dokumentovao 13 pretnji po život i fizičku bezbednost novinara, šest pretnji medijskim kućama i dva napada na medije i organizacije.

„Incidenti svedoče o sve većem nasilju i zastrašivanju novinara koje dolazi od strane anonimnih nasilnika, ali i policije, što stvara ozbiljan sigurnosni problem i ugrožava slobodu medija u Srbiji“, konstatuje NUNS.

Dodaje se da su to podaci iz najnovijeg teksta o stanju medijskih sloboda u Srbiji koji je deo mesečnog njuzletera mreže SafeJournalists čiji je NUNS član. Baza napada na novinare je na sajtu Safejournalist.

(Beta)

