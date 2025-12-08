Avijacija Mjanmara bombardovala čajdžinicu u kojoj su gosti gledali fudbal

Vojni avion Mjanmara je prošle nedelje bacio dve bombe na jednu seosku čajdžinicu od kojih je poginulo 18 civila, a 20 je ranjeno, tvrdi jedan stanovnik, o tome danas pišu i nezavisni onlajn mediji u toj zemlji, a Vojska nije objavila da je bilo napada u tom području.

To je najnoviji u nizu čestih i smrtonosnih napad iz vazduha na naoružane prodemokratske snage dok se bliže izbori u Mjanmaru 28. decembra.

Mjanmar je u previranju od 1. februara 2021. godine, kada je vojska preuzela vlast od izabrane vlade Aung San Su Ći što je izazvalo široko rasprostranjeno narodno protivljenje. Pošto su mirne demonstracije ugušene smrtonosnom silom, mnogi protivnici vojne vlasti su se naoružali, a veliki delovi zemlje su u sukobima.

Vojna vlada je pojačala vazdušne napade na naoružane prodemokratske Narodne odbrambene snage i etničke milicije da bi pre izbora povratila teritoriju. Snage otpora nemaju odbranu od napada iz vazduha.

Oblast gde je selo s bombardovanom čajdžinicom je uporište otpora vojnoj vlasti, ali je seljanin rekao za Asošijejted pres da tu odavno nije bilo borbi.

Seljanin je rekao da je čajdžinica bombardovana dok su desetine ljudi gledale TV-prenos fudbalske utakmice Mjanmara i Filipina, a da su među poginulima i jedno petogodišnje dete i dva učitelja.

Kazao je da su se pred bombardovanje oglasile sirene za opasnost iz vazduha, ali da ljudi nisu imali vremena da potraže sklonište. U blizini čajdžinice je oštećeno više od 20 kuća.

Neki stanovnici sela su pobegli posle sahrane žrtava u subotu, a oni koji su ostali, kopaju skloništa za slučaj bombardovanja, rekao je seljanin.

Nezavisni onlajn mediji, uključujući novinsku službu Mjanmar Nau, objavili su slike i video zapise za koje se kaže da prikazuju posledice bo,bardivanja seoske čajdžinice.

(Beta)

