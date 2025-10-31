Avioni sa humanitarnom pomoći stižu na Jamajku posle uragana Melise

Avioni koji prevoze humanitarnu pomoć, zajedno sa američkim helikopterima, stižu danas na Jamajku, tri dana nakon što je uragan Melisa pogodio to karipsko ostrvo kao jedan od najmoćnijih uragana ikada zabeleženih.

U tom naletu je poginulo 19 ljudi.

Međunarodni aerodrom Kingston, koji je u funkciji od juče, primio je 13 teretnih aviona sa humanitarnom pomoći, ne računajući pomoć koja je stigla komercijalnim letovima i brojnim privatnim avionima, saopštile su tamošnje vlasti i dodale da se očekuje više od 20 teretnih aviona tokom dana.

Sva tri međunarodna aerodroma na ostrvu nastaviće sa radom do sutra ujutro, kako za humanitarne tako i za komercijalne letove.

Jamajka će takođe dobiti pojačanje od „osam do deset helikoptera od američke vlade, velikih helikoptera sposobnih za prevoz i lečenje pacijenata kojima je to potrebno, kao i za prevoz velikih količina humanitarne pomoći“, navele su vlasti.

Uragan Melisa, koji je odneo skoro 50 života, opustošio je čitave regione Jamajke i poplavio Kubu. Danas se brzo udaljava od Bermuda posle višednevnog naleta kroz Karibe.

Uragan je bio najmoćniji koji je stigao do kopna u poslednjih 90 godina kada je u utorak pogodio Jamajku kao oluja kategorije 5, što je najjača kategorija na Safir-Simpsonovoj skali, sa vetrovima od oko 300 kilometara na sat.

(Beta)

