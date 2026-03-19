Azerbejdžanska firma gradi deonicu brze saobraćajnice u Vojvodini,prethodno planirana kineska

Azerbejdžanska firma Azvirt biće izvođač radova na nekoliko deonica brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine", iako je prvobitno kao glavni ugovarač na celom projektu predstavljena kineska firma "China Construction Eighth Engineering Division Corp", objavio je danas Forbs Srbija.

Sa kompanijom Azvirt juče je potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji dela Bački breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran (94,2 kilometra), koji je deo „Osmeha Vojvodine“, odnosno brze saobraćajnice granični prelaz Bački Breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-granični prelaz Srpska Crnja (185,5 km).

Ugovor su u Predsedništvu Srbje potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i generalni direktor azerbejdžanske kompanije Kamil Alijev.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju, je rekao da je potpisan i finansijski deo ugovora, koji se odnosi na prvu deonicu od Bačkog Brega do Sombora, dužine skoro 23 kilometara i da će koštati 240 miliona evra, kao i da će prva deonica biti završena u roku od dve godine.

Da će kineska firma biti glavni ugovarač pisalo je u podacima o tom projektu, koji se mogu naći na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u objavi iz aprila 2025. godine, u kojoj piše i da će projekat biti finansiran iz budžata Srbije i kredita kineske EXIM banke.

Naveden je i podatak da je procenjena vrednost cele investicije 1,75 milijardi evra.

Podseća se da je u oktobru 2023. sa kineskom firmom potpisan i Okvirni sporazum za projekat izgradnje brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“, a u jednom od izveštaja Ministarstva piše i da je firma „China Construction Eighth Engineering Division Corp“ angažovana na pripremnim radovima prve faze projekta.

Forbs je juče upitao resorno ministarstvo da li je i zbog čega promenjen izvođač radova ili su obe firme angažovane na projektu, a do momenta objavljivanja teksta nisu dobili odgovor.

Pitanja su poslali i kineskoj firmi, na mejl adresu iz baze Agencije za privredne registre, ali takođe nisu dobili odgovor.

Kako piše Forbs, u avgustu 2021. godine donet je Zaključak Vlade da projekat te brze saobraćajnice bude projekat izgradnje i rekonstrukcije javne linijske infrastrukture od posebnog značaja, pa je u avgustu 2023. usvojen Prostorni plan područja posebne namene za taj put.

Na sednici 10. oktobra 2023, Vlada je usvojila tekst Okvirnog sporazuma za koji se navodi da je 17. oktobra potpisan u Pekingu, a potpisan je sa firmom China Construction Eighth Engineering Division Corp.

Podseća se da je u decembru 2023. potpisan i ugovor o pripremnim radovima za prvu fazu projekta izgradnje brze saobraćajnice između Koridora Srbije i kineske firme.

„Zaključkom Vlade iz septembra 2024. usvojen je i tekst Komercijalnog ugovora za deonicu Bački Breg-Sombor dužine 22,7 kilometara, vrednosti 231,5 miliona evra, navodi se u jednom od izveštaja Ministarstva građevine“, piše Forbs.

Srbija je, kako se navodi, u januaru 2012. potpisala Sporazum o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji sa Vladom Azerbejdžana, te je do sada direktno ugovoreno nekoliko poslova sa firmom Azvirt.

Azvirtu gradio saobraćajnicu Ruma-Šabac-Loznica, zatim deonicu auto-puta E-763 Ljig-Preljina, za koju je Srbija uzela kredit kod Vlade Azerbejdžana u iznosu od 300 miliona evra, i bio je angažovan na deonicama obilaznice oko Beograda.

(Beta)

