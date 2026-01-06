Babiš: Češka nastavlja inicijativu Municija za Ukrajinu

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je večeras posle sastanaka Koalicije voljnih za pomoć Ukrajini u Parizu da Češka nastavlja inicijativu ‘Municija za Ukrajinu’ i ostaje njen koordinator, a da neće slati, kao ni neke druge zemlje češke vojnike u Ukrajinu.

„Odlučio sam da nećemo ukidati inicijativu za municiju. Projekat će se nastaviti, a Češka će ostati u ulozi koordinatora. U nju se neće investirati nikakve pare čeških građana“, saopštio je Babiš na mreži Iks posle sastanka u Parizu.

Iako je u kampanji pred parlamentarne izbore ove jeseni jedno od glavnih obećanja lidera populističke ANO Babiša i njegovih koalicionih partnera, radikalnih nacionalista, bilo da će ukinuti tu inicijativu, kako bi udovoljili antiukrajinskom raspoloženu svojih birača, Babiš je danas novinarima rekao da se neće ukidati.

„Može da se nastavi pod uslovom da je finansiraju druge zemlje“, rekao je u Parizu Babiš.

Osim manje svote na samom početku, od 2024. godine Češka uopšte ne finansira tu međunarodnu inicijativu i samo koordinira nabavke artiljerijske municije u trećim zemljama, pa i u Srbiji, koje plaćaju razvijene zapadne zemlje i poklanjaju onda Ukrajini.

Glavni partneri su Holandija, Danska, Nemačka i Kanada, a Ukrajina je dobila putem ‘Municije za Ukrajinu’ gotovo četiri miliona komada artiljerijske municije.

Češka je inače generalno gledano zaradila na vojnoj pomoći Ukrajini, a u plusu je i kada je u pitanju pomoć ratnim izbeglicama jer su ukrajinske izbeglice uplatile preko doprinosa i poreza u češki budžet osetno više nego što su dobile preko pomoći.

Češka je na pomoći Ukrajini, od vojne do humanitarne, od početka rata zaradila 529 miliona evra, jer je za toliko više u državni budžet stiglo preko savezničkih kompenzacija za staro oružje koje je poklonila i preko doprinosa i poreza ukrajinskih izbeglica u državni budžet.

Kao i poljski premijer Tusk, Babiš je posle sastanka u Parizu rekao da ni Češka neće slati svoje vojnika u Ukrajinu kao deo garancije bezbednosti.

„Svaka zemlja ima drugačije mogućnosti i kao i neki drugi lideri imam primedbe na neke delove deklaracije. Češka ne računa, kao ni neke druge zemlje, da pošalje svoje vojnike u mirovnu misiju. Važno je da za veliki deo garancija odgovaraju SAD i to je po mom mišljenju preduslov za to da mir bude zaista dugotrajan“, saopštio je Babiš.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com