Bačarević (SSP): Opština Rakovica dodelila tri ugovora u jednom danu Udruženju Izražajnost

Potpredsednik odbora Stranke slobode i pravde (SSP) u Rakovici Dejan Bačarević izjavio je danas da je Opština Rakovica u januaru ove godine dodelila skoro tri miliona dinara iz budžeta jednom izvođaču, Udruženju "Izražajnost", čiji je direktor i jedan od osnivača glumac Milan Bosiljčić.

Bačarević je istakao da su „tri ugovora, u istom danu“, zaključena sa tim udruženjem, kao i da je reč o projektima vrednim po 990.000 dinara, koji se odnose na turističku platformu opštine, istraživanje turističke ponude i edukaciju dece, navodi SSP u saopštenju.

Dodao je da je Bosiljčić bio među potpisnicima liste Srpske napredne stranke (SNS) na izborima 2023. godine.

„Opština Rakovica mu očigledno uzvraća za političku podršku novcem građana“, naveo je Bačarević.

Dodao je da Opština Rakovica „ima samo jednu turističku ponudu – da se vidi gde su uhlebljeni lojalisti i kako se troši novac građana“.

(Beta)

