Baćićanin: Vlada i Ministarstvo prosvete da reše problem DUNP-a

Predsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Fuad Baćićanin rekao je da je svako ko je imao priliku da popravi stanje na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP), a to nije učinio, „saučesnik u njegovom rušenju“.

On je na konferenciji za novinare dodao da odlazak studenata sa Univerziteta predstavlja „alarm za hitnu reakciju“, te da su Vlada Srbije i Ministarstvo prosvete u obavezi da pronađu način da se taj problem reši.

„Univerzitet se mora otvoriti i nastaviti sa radom i kompletan kadar koji je napustio ovu ustanovu se mora vratiti nazad. Neophodno je vratiti studente bez bilo kakvog uslovljavanja, ali i raditi na akreditaciji svih postojećih studijskih programa i otvoriti nove u skladu sa potrebama zajednice, a ništa od ovoga aktuelna uprava na čelu sa rektorkom niti radi niti je u stanju da uradi“, naveo je Baćićanin.

Dodao je da je otpuštanje i proterivanje kadra sa DUNP-a i dovođenje kadra sa stane „nedopustiva“, te da je to situacija koja se „nije desila ni na jednom Univerzitetu na svetu“.

Baćićanin je podsetio da je delegacija veća krajem prošlog meseca imala sastanak sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem, na kojem je osim situacije na DUNP-u bilo reči i o akreditaciji studijskog programa bosanski jezik i poštovanje socijalnog okruženja u kojem Univerzitet radi.

Takođe je dodao da „aktuelni režim nije bio spreman da u sastav za članove Saveta REM-a primi predstavnika Bošnjaka“.

„Kada bi Bošnjak bio član REM-a to bi značilo prestanak negiranja bosanskog jezika i put ka usposatavljanju redakcije na bosanskom jeziku, kao i zaustavljanja govora mržnje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, ali država za to nije spremna“, smatra Baćićanin.

On je najavio da BNV za predstojeći Dan Sandžaka priprema bogat i sadržajan program u svim sandžačkim gradovima, te da je raspisan javni poziv za izradu nacionalne čitanke čiju će izradu finansirati veće.

(Beta)

