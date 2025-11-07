Bačulov: Moja hapšenja su politički progon, sve je izrežirana predstava

Lider pokreta „Budi heroj“ iz Novog Sada Miša Bačulov ocenio je danas da su hapšenja koja je doživeo u poslednjih dana posledica „političkog progona vlasti“ koji je naredio predsednik Srbije Aleksandar Vučić te dodao da nisu tačni navodi da je nameravao da se otruje.

On je u intervjuu za dnevni list Danas kazao da su snimci koji su se pojavili u tabloidima i istraga tužilaštva „potpuno izrežirana predstava“.

„U pomenutu ordinaciju odlazio sam na vitaminske infuzije, gde se muškarac koji se predstavljao kao lekar trudio da mi priđe kao zabrinuti prijatelj i čovek koji želi da mi pomogne… Vremenom sam shvatio da nešto nije u redu i da postoji mogućnost da sam meta nameštaljke. Zato sam svesno odlučio da isteram razgovor do kraja, kako bih pokušao da otkrijem ko stoji iza cele priče i da li je ta osoba neko meni blizak“, rekao je Bačulov.

On tvrdi da na objavljenim snimcima nedostaju delovi koji bi prikazali pravi kontekst razgovora sa doktorom.

„Ti izostavljeni delovi jasno pokazuju da se ne radi ni o kakvom pokušaju trovanja, već o pažljivo režiranom pokušaju da se stvori potpuno pogrešna slika o meni i mom mentalnom stanju… Nakon što su mi predočeni potpuno besmisleni navodi krivične prijave, obrazloženo sam ih pobio i ukazao na očiglednu nameštaljku“, kazao je Bačulov.

On je pušten u četvrtak da se brani sa slobode, a sud je odbio predlog tužilaštva da mu se odredi pritvor.

Bačulov je u dva navrata hapšen u prethodnih sedam dana, prvi put 31. oktobra zbog sumnje da je sa još dve osobe hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a drugi put u sredu zbog sumnje da je navodno „koordinirao nemire“ kod Skupštine Srbije 2. oktobra.

(Beta)

