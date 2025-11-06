Bačulov pušten da se brani sa slobode

Lider pokreta „Budi heroj“ iz Novog Sada Miša Bačulov pušten je danas da se brani sa slobode, a sud je odbio predlog tužilaštva da mu se odredi pritvor.

Sud je u obrazloženju naveo da tužilaštvo nema dovoljno dokaza kojim bi potkrepili svoje navode iz krivične prijave, pišu mediji.

Bačulov je juče pušten na slobodu pa ponovo priveden zbog sumnje da je navodno „koordinirao nemire“ kod Skupštine Srbije koji su se desili u nedelju uveče.

On je saslušan ranije danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu gde je negirao optužbu za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

Bačulov je uhapšen u petak, 31. oktobra zbog sumnje da je je sa još dve osobe hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali je dan kasnije zbog zdravstvenih tegoba odveden na lečenje u Urgentnom centru, a potom je premešten u Klinički centar Srbije.

(Beta)

