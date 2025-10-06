Bačulov: Zbog Vučićevog snimka na TV Pink, zabrinut sam za bezbednost svoje porodice

Odbornik pokreta Budi heroj u Skupštini grada Novog Sada Miša Bačulov izjavio je danas da je zabrinut za bezbednost svoje porodice nakon sinoćnjeg objavljivanja snimka na TV Pink na kojem se vidi kako prolazi pored Železničke stanice, tri sata pre pada nadstrešnice.

Bačulov je agenciji Beta kazao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je snimak sa Železničke stanice dostavio TV Pink, poslao poruku javnosti „da sam ja srušio nadstrešnicu kada je nastradalo 16 ljudi“.

„Njegovo ludilo nema granice. Ovo je vrhunac njegove represije prema građanima i on sada ide na sve ili ništa. Ne znam zbog čega sam Vučiću toliko bitan, da on mene tako često targetira. Ja sam običan gradski odbornik koji je uz studente od prvog dana. Vučić je sinoć poslao poruku javnosti da sam ja srušio nadstrešnicu kada je nastradalo 16 ljudi i zbog toga sam veoma zabrinut za bezbednost svoje porodice“, kazao je Bačulov.

Dodao je da vlast već duže vreme širi priču da je pad nadstrešnice teroristički čin.

„Oni proturaju priču da tragedija na Železničkoj stanici nije posledica njihove greške i korupcije, već teroristički napad. Sad će da ispadne da sam ja vođa tih terorista koji su navodno organizovali diverziju zbog koje je pala nadstrešnica. Ovo što je Vučić sinoć uradio na TV Pink može da mi navuče nekog ludaka na vrat, koji će napasti mene ili nekog od članova moje porodice“, rekao je Bačulov.

On je podsetio da ga je vlast već optuživala da je kao član organizovane kriminalne grupe razbijao prostorije Srpske napredne stranke, da je narko-diler i nasilnik.

„Kad im sve to nije prošlo, sad me Vučić dovodi u vezu s padom nadstrešnice, iako svi znaju da sam tog jutra, 1. novembra prošle godine, vozom pošao za Beograd. Vučić se uplašio od 1. novembra ove godine, i on sada ne zna gde udara i šta govori“, kazao je Bačulov.

Narodni poslanik iz Novog Sada i potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković rekao je da je Vučić odavno prešao liniju pristojnosti, a da u slučaju Bačulova prelazi liniju ljudskosti.

„Geometrija trača, laži, podmetanja, uvreda i potpuno neosnovanog blaćenja političkih protivnika, oduvek je bio omiljeni model komunikacije Aleksandra Vučića. Ovo je nova faza u kojoj laže sve i laže 100 odsto. Odavno je prešao liniju pristojnosti, a u slučaju Miše Bačulova prelazi liniju ljudskosti“, ocenio je Novaković.

Prema njegovim rečima, Vučić je uspostavio princip i praksu da je u politici sve što vodi diskreditaciji političkih protivnika dopustivo, pa i poželjno.

„Ovakvim ponašanjem Aleksandar Vučić dodatno raspaljuje strasti i ionako rovit politički ambijent činu nepodnošljivom. Radi dnevno-političkog ćara, baca se pod noge elementarna pravna i politička kultura. Umesto pristojnog, uljuđenog i civilizovanog dijaloga, Srbija pod Vučićem klizi u predvorje neobjavljenog građanskog rata u kom je sve dopušteno“, istakao je Novaković.

Na televiziji Pink, na kojoj je sinoć gostovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prikazani su snimci Miše Bačulova, odbornika u Skupštini Novog Sada, kako više od tri sata pre pada nadstrešnice šeta kroz Železničku stanicu u tom gradu.

Vučić je rekao da je pre 10 dana dobio ove snimke, i postavio pitanje zašto su „pojedine strukture u državi krile snimke“ tri sata pre pada nadstrešnice u Novom Sadu na kojima se vidi i političar Miša Bačulov.

„Ja ne mislim da je on, ne mislim, nadam se, verujem da nije ništa uradio. Da li je išao na voz, i ako ne koristi voz, ide u automobilima, pa je bilo čudno da je baš taj dan koristio voz. Ili nešto drugo, tri sata ranije. A zašto to niko nije znao?“, pitao je Vučić.

