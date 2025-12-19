Bahami 121. država koja je priznala nezavisnost Kosova

Ona je navela da je u glavnom gradu Bahama potpisala bilateralni sporazum o priznanju i uspostavljanju diplomatskih odnosa sa ovom karipskom ostrvskom državom.
Objavila je i zajedničku deklaraciju u kojoj se kaže da „obe države obaveštavaju o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Komonvelta Bahama i Republike Kosovo“.
To važi „od datuma potpisivanja Zajedničkog sporazuma o uspostavljanju diplomatskih odnosa, u skladu sa međunarodnim pravom i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961.“, piše u deklaraciji.
U njoj se ističe da „obe države ponovo potvrđuju poštovanje suvereniteta, jednakosti država i mirnog rešavanja sporova“.
To je četvrto priznanje Kosova ove godine, a Bahamima su prethodili Sirija, Sudan i Kenija.
(Beta)
