Bajdenovi saveznici na mukama zbog tvrdnji da se slabo čega seća, mada ni Tramp nije ništa bolji

Saveznici predsednika Džozefa Bajdena iz Demokratske stranke pokrenuli su agresivnu odbranu od eksplozivnih tvrdnji specijalnog tužioca da 81-godišnji predsednik tokom svedočenja nije mogao da se seti važnih događaja iz svog života, i pokušavaju da umanje značaj navoda tužioca da je Bajden previše zaboravan da bi bio optužen za pogrešno rukovanje strogo poverljivim državnim dokumentima.

Čim je u petak objavljen izveštaj specijalnog tužioca Roberta Hura, Bajden je ljutito odbacio njegove zaključke o slaboj memoriji i tvrdio da nije zaboravio godinu kada je njegov sin Bo umro, što je Hur tvrdio između ostalog. Demokrate na Kapitol Hilu i širom zemlje ubrzo su počele sa kontra kampanjom.

„To što Republikanci govore da je Bajden star je najmanje iznenađujuća stvar u američkoj politici“, rekao je senator Brajan Šac. „To je sve što imaju“, dodao je on.

Demokrate planiraju da odgovore na pitanja o starosti i spremnosti 81-godišnjeg predsednika, smatrajući da je Bajden sposoban da bude vrhovni komandant i pokušavajući da diskredituje one koji ga prikazuju kao oslabljenog.

Ključ za tu strategiju je poređenje sa bivšim predsednikom Donaldom Trampom, republikanskim liderom koji ima 77 godina i koji je takođe brkao imena i činjenice, a suočava se i sa četiri krivične optužnice i višestrukim višemilionskim presudama u građanskim parnicama.

Podrška je ključna za Bajdena dok se priprema za ono što bi moglo biti tesna izborna trka protiv Trampa. Čak i pre objavljivanja izveštaja, jačalo je strahovanje da li se raspada koalicija koja je pomogla izbor Bajdena 2020, zbog čega je Bajdenu još važnije da zadrži što više pristalica.

Bajdenova kampanja je širila teme protiv tužioca Hura – pravobranioca SAD tokom Trampove administracije, koji je „odlučio da lično napadne predsednika“, uz upozorenje da se ne sme ignorisatri njegova politička bliskost sa bivšim predsednikom.

Bela kuća je primetila da je Bajden na ročištu sarađivao sa Hurom, koji je ipak odbio da ga optuži za nezakonito držanje poverljivih dokumenata, posle završetka mandata potpredsednika SAD 2017. godine, nađenih lane u njegovoj kući. Istovremeno i Tramp se suočava sa optužnicom na Floridi, pošto je FBI zaplenio državna dokumenta iz njegove kuće u Mar-a-Lagu, koja je tu doneo 2020.

Bajdenovi saradnici kažu da ne očekuju da će se predsednik ili njegova kampanja direktnije pozabaviti pitanjem njegove starosti i napominju da su napadi na predsednika zbog njegovih godina bili uporni i pre četiri godine, kada ga je Tramp nazvao „Pospanim Džoom“.

Umesto toga, oni nameravaju da se oslone na plan kampanje za izbore 2020. i tvrde da mnogi glasači neće želeti da se ponovi Trampovo turbulentno vreme u Beloj kući. Takođe planiraju da istaknu Bajdenova dostignuća u privredi, koja je ojačala tokom njegovog mandata.

„Predsednik je rekao da je pošteno pitanje za glasače koliko je neko star, ali ako ste nezavisni ili nesiguran glasač i zabrinuti ste da će se vaše dete suočiti sa oružanim nasiljem dok ide u školu, da će biti uvedena opšta zabrana abortusa, ili kakva je budućnost naše demokratije“ – što sve donosi Tramp, „možete razmišljati i o godinama predsednika, ali na kraju krajeva izbor je lak“, rekla je Kejt Berner, bivša zamenica direktora za komunikacije u Beloj kući. Ukazala je da je „Donald Tramp pogrešan odgovor na sva ta pitanja“.

Neke demokrate nisu toliko optimistične.

Pominjanje godina je „smetnja, a kada vodite predsedničku kampanju, ne volite smetnje“, rekao je Džim Mesina koji je vodio poslednju kampanju bivšeg predsednika Baraka Obame.

Mesina je uporedio izveštaj specijalnog tužioca sa najavom tadašnjeg direktora FBI Džejmsa Komija iz oktobra 2016. da dalje istražuje rukovanje poverljivim imejlovima demokratske predsedničke kandidatkinje Hilari Klinton, dok je bila državna sekretarka. Komijeva najava 11 dana pre izbora viđena je kao pomoć Trampu, da pobedi Hilari Klinton.

Sada, u ovom slučaju, izveštaj tužioca o Bajdenu dolazi devet meseci pre dana izbora, 5. novembra, te „ima vremena da sve to prođe“, rekao je Mesina. „A Trampu predstoje mnoga suđenja. Bio bih iznenađen da mu to bude problem koji će potrajati samo mesec dana“, dodao je on.

Ipak, Trampovi saveznici su se ove nedelje ohrabrili.

Pored slavljeničkog objavljivanj sramotnih opisa Bajdena, koje je izneo specijalni tužilac, Tramp je osvojio mnoštvo novih delegata na skupovima u četvrtak u Nevadi, gde se kandidovao za republikanskog predsedničkog kandidata.

„Svi već znamo da je Džo Bajden senilan. Ono što se ne uviđa je da je Džo Bajden kriminalac, koji je ugrozio američku nacionalnu bezbednost“, napisao je Donald Tramp Mlađi u jednoj od mnogih poruka.

Beri Gudman koji za Bajdena prikuplja sredstva iz Mičigena, rekao je da se neki donatore odavno dvoume da li da ga podrže.

Trav Robertson, bivši predsednik Demokratske partije Južne Karoline, opisao je izveštaj tužioca kao očigledan politički teret za Bajdena, ali je i kritikovao državnog tužioca Merika Garlanda, jer je dozvolio da izveštaj sadrži komentare o predsednikovim godinama, pamćenju i kognitivnim funkcijama.

Robertson je dodao da ma koliko krikovali Bajdena, „Donald Tramp ne može da digne čašu vode do usta, bez obe ruke, jer je star“.

Bajdenovi saveznici su željni da ukažu na dvostruke standarde jer Bajdenovi gafovi privlače mnogo više pažnje od Trampovih i gafova drugih političara.

Tramp je poslednjih nedelja više puta mešao imena bivše predsednice Predstavničkog doma Nensi Pelosi iz Kalifornije i njene republikanske rivalke Niki Hejli. Sa druge strane, Bajden naravno nije sebi pomogao govoreći u četvrtak o egipatskom lideru kao o predsedniku Meksika.

„Postoji očigledna nepravda koju ljudi osećaju“, rekao je predstavnik demokrata Dan Goldman, bivši američki tužilac, o fokusu na Bajdenove gafove, opisujući procenu specijalnog tužioca o Bajdenovom mentalnom zdravlju kao „neprikladnu i sramnu“.

Poslanik demokrata Robert Garsija primetio je da je čak i predsednik Predstavničkog doma, republikanac Majk Džonson, takođe nedavno pobrkao Iran sa – Izraelom.

„A koga je briga?“ – rekao je Garsija o gafovima – „Predsednik (Bajden) će pobediti. Veoma sam uveren u to. Što je najvažnije, on će se kandidovati protiv kriminalca optuženog 91 put“ – Donalda Trampa.

(Beta)

