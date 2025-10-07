Bakarec u Skupštini pitao da li je Bačulov ispod nadstrešnice koristio daljinsku aktivaciju tajmera

Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Bakarec zatražio je na današnjoj sednici Skupštine Srbije obaveštenje od nadležnog tužilaštva u Novom Sadu da li će ispitati okolnost da se opozicioni novosadski odbornik Miša Bačulov nalazio na Železničkoj stanici u tom gradu u danu kada je pala nadstrešnica.

Bakarec je na sednici rekao da je verovatnoća da baš tog dana, baš tri sata pre pada nadstrešnice, „slučajno na tom mestu bio jedan agresivni i nasilni lider jedne opozicione stranke je jedan prema milion“.

„Bačulov nije tamo bio slučajno. Pitam, da li je Bačulov namerno prolazio čitavom dužinom od 30 metara nadstrešnice i da li je koristio neku posebnu i neobičnu aplikaciju na telefonu – aplikaciju koja se koristi za daljinsko aktiviranje tajmera određenih naprava“, zapitao je poslanik SNS.

On je pitao i šta je Bačulov radio kod nadstrešnice u Novom Sadu tri sata pre pada, zašto su pojedine strukture u policiji i tužilaštvu „krile 11 meseci snimke Bačulova i zašto tužilaštvo nije reagovalo i ispitalo Bačulova“.

(Beta)

