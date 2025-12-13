Baletić (NPS): Standard građana sve niži, a vlast tvrdi da BDP raste

Predsednik Resornog odbora Narodnog pokreta Srbije (NPS) za privredu i preduzetništvo Nenad Baletić ocenio je danas da su netačne tvrdnje vlasti da je Srbija „ekonomski tigar“ sa najvećim rastom BDP u regionu i dodao da je životni standard građana znatno niži od evropskog proseka.

On je u pisanoj izjavi naveo da BDP meri bogatstvo države i obim njene potrošnje, ali da ne pokazuje kakav je kvalitet života građana.

„Prema podacima Eurostata, stvarna individualna potrošnja (AIC) po glavi stanovnika u Srbiji iznosi jedva 53 odsto proseka Evropske unije i to je jedina mera koja pokazuje šta građani zaista mogu da kupe i unesu u svoja domaćinstva“, rekao je Baletić.

Po njegovim rečima, rast BDP je rezultat „fiskalnog pumpanja“, a zvanični podaci pokazuju da je na 51 odsto tendera za javne nabavke podneta samo jedna ponuda.

„Kada nema konkurencije, nema ni tržišne cene. To znači da građani svaku školu, put ili stadion, plaćaju skuplje nego što je realno. Ta razlika u napumpanim cenama ide i više od 30 odsto, veštački pumpa BDP, a zapravo predstavlja čist gubitak javnog novca koji završava u privatnim džepovima privilegovanih pojedinaca i njihovih firmi“, kazao je Baletić.

Prema njegovim rečima, rumunski BDP kupovne moći porastao je četiri puta više nego srpski u periodu od 2012. do 2025. godine, a Hrvatska sa 2,8 miliona stanovnika manje od Srbije u prošloj godini je u nominalnom iznosu imala veći BDP od Srbije.

(Beta)

